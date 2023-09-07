Проводится проверка Фото из архива КП

Прокуратура организовала проверку после взрыва газового баллона в Армавире. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Напомним, ЧП случилось в ночь на 7 сентября в частном доме. Взрывной волной выбило дверь и окна, кроме того, обрушилась крыша. На месте происшествия произошел пожар, но пламя быстро погасили. В результате взрыва пострадал хозяин дома.

Предварительной причиной происшествия называют разгерметизацию баллона.

«Прокуратурой Армавира организовано проведение надзорных мероприятий по установлению причин и условий произошедшего», – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Доследственную проверку проводит и Армавирский межрайонный следственный отдел краевого управления СКР.

«Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры города», – добавили в надзорном органе.