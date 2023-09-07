В Сочи завели уголовное дело на владельца бойцовских собак, напавших на женщину

Сейчас мужчину разыскивают. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета запросил доклад по уголовному делу о нападении собак на женщину в Краснодарском крае. Сын пострадавшей заявил, что с владельцем животных у его матери был конфликт. Долгое время они недолюбливали друг друга. Сын уверен, что мужчина специально натравил своих собак на женщину.

Ранее сообщалось, что бойцовские собаки сорвались и растерзали крошечного питомца, его хозяйку и покусали самого хозяина, который пытался оттащить разъяренных псов. Пострадавшую женщину доставили в больницу. До того как собак разогнали, они успели отгрызть женщине ухо и прокусили руку.

На владельца собак уже завели уголовное дело о причинении вреда здоровью по неосторожности. Сейчас мужчину разыскивают.