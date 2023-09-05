Огрызли ухо и прокусили руку. Три бойцовские собаки без намордников напали на женщину в Сочи

Псы увидели маленькую собаку и бросились в ее сторону Фото из архива КП

В Сочи бойцовские собаки без намордников напали на 60-летнюю женщину. Все произошло на улице Измайловской.

Местная жительница шла с собакой мелкой породы. В этот момент мимо проходил мужчина. Он вел на поводке трех четвероногих, похожих на питбулей. При этом хозяин выгуливал животных без намордников.

В какой-то момент псы заметили маленькую собачку. Животные тут же начали вырываться ей навстречу. Мужчина пытался удержать собак, но все оказалось тщетно. Те сорвались и растерзали крошечного питомца, его хозяйку и покусали самого хозяина, который пытался оттащить разъяренных псов.

Пострадавшую женщину доставили в больницу. До того, как собак разогнали, они успели отгрызть женщине ухо и прокусили руку.

Из медучреждения информацию о пострадавшей жительнице передали в полицию.

«В дежурную часть Хостинского отдела полиции поступило сообщение о том, что в медучреждение доставили 60-летнюю местную жительницу с ранами различной степени тяжести, полученными в результате укусов собак. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

К слову, это не единичный случай нападения собак на людей в Сочи. Напомним, в апреле 2022 года несколько псов насмерть загрызли 12-летнюю шахматистку. Девочка приехала на курорт для участия в турнире.

В свободное время школьница вышла погулять, через забор увидела щенят и перелезла покормить. После этого на шахматистку набросилась овчарка и растерзала ее. Девочка скончалась на месте.

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