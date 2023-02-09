За смерть ребенка - 5 миллионов рублей. Суд вынес приговор директору санатория, где собаки загрызли 12-летнюю шахматистку в Сочи

Погибшая девочка ( с кубком в центре) была надеждой команды

Суд Сочи вынес приговор директору санатория, где собаки загрызли ребенка. В отношении Николая Шангина возбудили уголовное дело по статье “Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”.

Напомним, трагедия произошла 27 апреля 2022 года. Тогда на курорте проходил шахматный турнир. Девочка приехал вместе с мамой в санаторий. В свободное время девочка вышла погулять и где-то через забор увидела щенят, перелезла покормить, после чего на нее набросилась овчарка и растерзала ребенка. Шахматистка получила травмы несовместимые с жизнью. Владельца собак отдали под суд. А вторым обвиняемым в деле о гибели растерзанной собаками 12-летней шахматистки стал директор санатория в Сочи.

- Подсудимый заключил с ООО «Федерация шахмат России» договор, согласно которому санаторий обязуется обеспечить проведение на базе КСКК «Аквалоо» в период с 1 апреля по 30 апреля первенства России по шахматам, - сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Николай Шангин знал, что на участке, где был кампус для размещения шахматистов, находится трехэтажное нежилое здание. “Заброшка” не была огорожена должным образом со всех стороны. Любой желающий мог попасть на территорию здания, где находились собаки.

- Подсудимый также не дал указание охранной организации осуществлять пешее патрулирование по периметру территории вышеуказанного земельного участка. 26 апреля 12-летняя девочка беспрепятственно проникла на территории указанного участка, где на нее напала стая собак крупных пород, - рассказали в пресс-службе судов Краснодарского края.

Во время суда Шангин признал вину частично. Однако директора санатория признали виновным. Николаю Шангину назначили лишения свободы на три года условно с испытательным сроком на два года.

К слову, суд взыскал с санатория «АкваЛоо» пять миллионов рублей в пользу потерпевшей. Приговор в законную силу не вступил.

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