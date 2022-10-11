Следком опубликовал видео из дома в Сочи, где собаки загрызли 4-летнюю девочку

Стоп-кадр с оперативного видео

Два питбультерьера насмерть загрызли 4-летнюю девочку в Сочи. Ребенок приехал на отдых с мамой и ее сожителем. Трагедия случилась, когда взрослые уехали в магазин, а малышку оставили дома.

Следком Кубани опубликовал видео из дома, где собаки растерзали крошку. Оперативные кадры с места ЧП – не для слабонервных: на них видно, как следователь осматривает место случившегося, также можно рассмотреть старое помещение с деревянными окнами и деревянным полом.

Напомним, по версии следствия, 4-летняя девочка с мамой приехали на отдых в Сочи к отцу ее сожителя. Там находится хозяин дома и его мать. Когда родители отправились в магазин, оставили девочку дома. Бабушка не знала, что малышка в комнате, и запустила без намордников и ошейников питбультерьеров. В результате две собаки напали на ребенка и загрызли насмерть.

В отношении 47-летнего владельца собак возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, аналогичная трагедия произошла во время шахматного турнира в Сочи весной. 12-летняя Полина приехала с мамой из Энгельса.