Школьника госпитализировали Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Анапе женщина на BMW сбила 12-летнего школьника. ДТП случилось 6 сентября около 18:00 на Пионерском проспекте.

Предварительно, мальчик переходил дорогу не по пешеходному переходу. В этот момент 37-летняя женщина за рулем BMW 320 не успела притормозить и сбила школьника.

«В результате происшествия пешеход с травмами был госпитализирован», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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