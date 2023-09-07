Школьника госпитализировали Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
В Анапе женщина на BMW сбила 12-летнего школьника. ДТП случилось 6 сентября около 18:00 на Пионерском проспекте.
Предварительно, мальчик переходил дорогу не по пешеходному переходу. В этот момент 37-летняя женщина за рулем BMW 320 не успела притормозить и сбила школьника.
«В результате происшествия пешеход с травмами был госпитализирован», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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