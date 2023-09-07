На Кубани зарегистрированы три очага африканской чумы свиней

Уничтожению подлежит все поголовье, даже внешне здоровое. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани выявлены новые очаги африканской чумы свиней. Очередная вспышка зарегистрирована на территории Крыловского района. Заразившиеся животные выявлены на ферме ООО «Степь» ЗАО «Новосергиевское».

«Ранее в Кущевском и Брюховецком районах были локализованы вспышки заболевания. Больных животных выявили на свинотоварных фермах «Импульс» хутора Большая Лопатина Кущевского района и бригады 5 АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева станицы Новоджерелиевской Брюховецкого района», - уточнили в Оперштабе Кубани.

Африканская чума свиней – очень опасное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно быстро распространяется и не поддается лечению. Вирус АЧС до 112 дней сохраняется в почве, а в сыром мясе до 188 дней. Поэтому на территории ферм вводится карантин и уничтожается все поголовье в радиусе нескольких километров вокруг.