Следком Кубани организовал проверку после взрыва газового баллона в Армавире

В Армавире вечером 6 сентября в одном из частных домов на улице 30 Лет Победы взорвался газовый баллон. В результате получил тяжелые травмы 73-летний хозяин жилья. Пенсионер был доставлен в районную больницу с обширными ожогами.

«В настоящее время следователем территориального следственного отдела проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены необходимые экспертизы», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, к ЧП привела неправильная эксплуатация газового баллона. Но установить все обстоятельства произошедшего должны эксперты. Процессуальное решение будет принято после того, как завершится проверка.