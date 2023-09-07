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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 19:20

Следком Кубани организовал проверку после взрыва газового баллона в Армавире

В Армавире следователи устанавливают обстоятельства разгерметизации газового баллона, в результате чего пострадал местный житель
Евгения ХАЛИКОВА

В Армавире вечером 6 сентября в одном из частных домов на улице 30 Лет Победы взорвался газовый баллон. В результате получил тяжелые травмы 73-летний хозяин жилья. Пенсионер был доставлен в районную больницу с обширными ожогами.

«В настоящее время следователем территориального следственного отдела проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены необходимые экспертизы», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, к ЧП привела неправильная эксплуатация газового баллона. Но установить все обстоятельства произошедшего должны эксперты. Процессуальное решение будет принято после того, как завершится проверка.