Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Водитель и пассажир ВАЗ погибли в ДТП с КамАЗом на Кубани. Авария произошла днем 8 сентября на трассе Армавир - Курганинск в Армавире.

Предварительно, 49-летний водитель ВАЗ-2106 врезался в КамАЗ. Грузовик в этот момент стоял на обочине без нарушения ПДД.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ скончались на месте», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства аварии выясняются. Личность погибшего пассажира устанавливается.

«Управление транспортным средством в состоянии усталости и сонливости может стать причиной непоправимой трагедии», – напомнили в ГИБДД по краю.

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