Женщина скончалась на месте происшествия Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Анапе водитель Toyota сбил насмерть 74-летнюю женщину. ДТП случилось утром 7 сентября на Анапском шоссе.

Предварительно, 26-летний мужчина за рулем Toyota Alphard, сдавая назад на парковке, не заметил пешехода. В результате минивэн наехал на пенсионерку.

«В результате происшествия пешеход скончалась на месте», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются. Известно, что мужчина, севший за руль, не получал водительские права.

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