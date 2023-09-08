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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 20:35

Ущерб от пожара в Геленджике составил 92 млн рублей

В Краснодарском крае оценили материальный ущерб от лесного пожара
Евгения ХАЛИКОВА
К тушению пожара привлекли авиацию.

К тушению пожара привлекли авиацию.

На Кубани подсчитали ущерб, который нанес экосистеме Геленджика пожар в конце августа. Он составил 92 млн рублей, сообщает ТАСС. Специалисты министерства природных ресурсов Краснодарского края оценили повреждения лесных насаждений на хребте Маркотх. На восстановление потребуется несколько десятилетий.

«На территории Кабардинского участкового лесничества Геленджикского лесничества 29.08.2023 произошел лесной пожар на площади 105 га, в результате лесного пожара повреждены лесные насаждения, причинен материальный ущерб в размере 91 860 154 рублей», - сообщили в пресс-службе министерства.

Пожар в Геленджике уже назвали одним из самых крупных в регионе с 2018 года. По ущербу он сравним только с пожаром на территории заповедника «Утриш». Спровоцировал возгорание местный житель, который развел костер во дворе домовладения. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «уничтожение или повреждение лесных насаждений».