Это шок! Последствия масштабного лесного пожара в Геленджике показали из космоса

Крупный пожар вспыхнул в Геленджике 29 августа Фото: Мария ЧАЛАЯ

В Геленджике по вине одного из местных жителей 29 августа вспыхнул масштабный лесной пожар. На тушение сразу же бросились и туристы, и пожарные, но огонь удалось ликвидировать только спустя сутки. За это время сильнейшее пламя повредило 118 гектаров реликтового леса, чем нанесло непоправимый вред природе, на восстановление которой уйдет около 200 лет.

Спустя неделю после чрезвычайного происшествия на курорт приехал губернатор Краснодарского края, чтобы проверить, какие работы проводятся после страшнейшего инцидента.

«На прошлой неделе курорт лишился около 100 гектаров уникального соснового леса. На его восстановление уйдут десятилетия. Важно вынести урок из этой ситуации. Понять, как мы среагировали на пожар и что могли сделать, чтобы его предотвратить. Увидел, что жилые здания в этом районе Геленджика вплотную граничат с лесом. Поручил проверить законность возведения этих объектов», - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По поручению главы края, на курорте в течение месяца проведут кадастровые работы. Для этого уточнят границы поселений. Также подобные работы проведут в крае.

«Важно отделить лесной фонд от строений и самое главное - предусмотреть минерализованные полосы. При этом они должны быть отражены не только на бумагах в генпланах городов и станиц, а в реальной жизни», - уточнил Вениамин Кондратьев.

Для того чтобы лучше было видно масштаб бедствия, в «Роскосмосе» сфотографировали Геленджик после пожара.

Снимок пожара в Геленджике из космоса. Фото: t.me/roscosmos_gk

«На снимке космического аппарата «Канопус-В» — последствия пожара вблизи города Геленджик», - написали в пресс-службе Госкорпорации «Роскосмос».

Напомним, что лес загорелся в районе Бобруковой Щели. Из-за сильного ветра с порывами до 30 метров в секунду огонь быстро распространился на огромную площадь. Лесной пожар стал самым крупным в городе с 2015 года.

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