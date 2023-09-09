"КП"-Кубань" собрала последние события, что произошло в ночь на 9 сентября в Краснодарском крае. В одном из продуктовых магазинов Краснодара по улице Уральской специалисты обнаружили мясную продукцию, зараженную вирусом африканской чумы свиней. Согласно сопроводительным документам товар был привезен из Кущевского района. Ведется проверка. На Кубани подсчитали ущерб, который нанес экосистеме Геленджика пожар в конце августа. Он составил 92 млн рублей. Специалисты министерства природных ресурсов Краснодарского края оценили повреждения лесных насаждений на хребте Маркотх. На восстановление потребуется несколько десятилетий. В Адыгее 8 сентября на 88 километре автодороги Р-217 «Кавказ» произошла авария. 65-летняя жительница Краснодара, не справилась с управлением автомобиля, выехала на встречку, а затем съехала в кювет и перевернулась. Движение по поврежденной части Крымского моста запустят в ближайшие 7-10 дней. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин после открытия участка трассы М-12.