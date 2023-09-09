В Геленджике потушили новый масштабный лесной пожар

В конце сентября пожар уничтожил гектары леса Фото: Мария ЧАЛАЯ

В Геленджике 8 сентября снова загорелся лес в районе Голубой Бухты. Его масштаб оценили в 400 квадратных метров.

«В 16:49 диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Голубая Бухта. На месте ЧП первые подразделения установили, что произошло возгорание сухой травы», - сообщили в ГУ МЧС по краю.

Через час после обнаружения пожар был локализован, а затем полностью ликвидирован.

Напомним, в конце августа масштабный пожар уничтожил гектары реликтового леса в Геленджике. Было возбуждено уголовное дело.