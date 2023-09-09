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НовостиОбщество9 сентября 2023 5:33

На Кубани открылись 765 избирательных участков 9 сентября

В Краснодарском крае стартовали выборы в органы местного самоуправления
Ева МУР
Выборы начались

Выборы начались

В Краснодарском крае 9 сентября стартовали выборы в органы местного самоуправления. 765 участков будут открыты до 20.00, чтобы жители могли проголосовать за кандидатов.

- Всего в регионе проходит 62 избирательные кампании, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края. - Жителям предстоит избрать 49 глав городских и сельских поселений и 183 муниципальных депутата.

Выборы будут проходить два дня, 9 и 10 сентября. В эти дни следить за общественным порядком будут 5,5 тысячи полицейских, казаков и сотрудников Росгвардии.