В Сочи продуктовые ярмарки приведут к единому стилю до конца 2023 года

Сочинские ярмарки приведут к единому стилю Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи продуктовые ярмарки приведут к единому стилю. Основные работы завершат к концу 2023 года. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский в своем telegram-канале.

Оформление торговых площадок разработали в цветах и символике проекта «Выбирай Сочинское». Работы уже завершили в микрорайонах Ареда, Дагомыс и Блиново.

«В сентябре начнем обновление на Мацесте», – рассказал глава Сочи.

Отмечается, что по пути к ярмаркам установят указатели. А местные товары на торговых площадках брендируют.

Всего на курорте насчитывается 40 муниципальных сельскохозяйственных ярмарок. За два года в Сочи открыли 15 торговых площадок.

«Продолжим при поддержке края создавать новые и благоустраивать действующие площадки, чтобы сочинская экологически чистая, свежая и качественная продукция становилась еще доступнее», – отметил Алексей Копайгородский.