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НовостиОбщество10 сентября 2023 8:41

На Кубани общая явка на выборах к 10 часам утра составила 26,7%

В Краснодарском крае работают 765 избирательных участков
Светлана ОВДЕЙ
Проголосовать можно до 20:00 Фото из архива КП

Проголосовать можно до 20:00 Фото из архива КП

На Кубани общая явка на выборах к 10 часам утра составила 26,7%. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.

Всего в крае 10 сентября открылись 765 избирательных участков. Проголосовать можно до 20:00. В регионе проходят 62 муниципальные избирательные кампании различного уровня.

Жители региона выбирают 49 глав городских и сельских поселений, 183 муниципальных депутата. Накануне, 9 сентября, в крае проголосовали около 268 тысяч человек. Общая явка составила 24,11%.