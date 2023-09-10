Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба ОМВД по Усть-Лабинскому району

На Кубани женщина и трое детей пострадали в ДТП с двумя иномарками. Авария произошла утром 10 сентября в станице Ладожской Усть-Лабинского района.

Предварительно, 35-летний водитель авто Mercedes-Benz не уступил дорогу Mitsubishi на пересечении улиц Голощапова и Красной. В результате легковушки столкнулись.

В ДТП пострадали 30-летняя женщина за рулем Mitsubishi. Травмы получили трое детей-пассажиров – 2, 9 и 12 лет.

«В настоящий момент сотрудниками полиции проводится проверка», – сообщили в пресс-службе ОМВД по Усть-Лабинскому району.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Абинском районе в массовом ДТП погиб 2-летний ребенок. По факту смертельной аварии заведено уголовное дело.