На Кубани закрылись избирательные участки

Избирательные участки были празднично украшены. Фото: t.me/izbirkomkuban

В Краснодарском крае завершились выборы. Всего в регионе прошли 62 избирательные кампании. Люди выбирали глав поселений и депутатов муниципалитетов. Отдать свой голос за того или иного кандидата модно было 9 и 10 сентября. Жители Кубани проявили свою гражданскую активность.

«Избирательная комиссия Краснодарского края информирует об активности избирателей во второй день голосования на муниципальных выборах, назначенных на единый день голосования. На 18:00 10 сентября общая активность избирателей в Краснодарском крае – 41,8%.», - уточнили в Избирательной комиссии Краснодарского края.

За общественным порядком в эти дни следили 5,5 тысячи полицейских и казаков, а также сотрудники Росгвардии. Теперь члены комиссии приступят к подсчету голосов и оценке бюллетеней.