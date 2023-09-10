Возгорание произошло вблизи микрорайона Мефодиевка Фото: t.me/mpr_kk

Площадь лесного пожара в Новороссийске увеличилась до 0,8 га. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Напомним, возгорание сухой травы произошло вблизи микрорайона Мефодиевка. В 17:55 к месту вызова были направлены подразделения Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона.

«Задымление со стороны леса обнаружили системой дистанционного мониторинга „Лесохранитель“», – уточнили в региональном оперштабе.

В настоящее время на месте возгорания работают оперативные службы. В тушении пожара задействовали 38 человек и восемь единиц техники.