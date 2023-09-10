Лесной пожар локализовали Фото: оперативный штаб Краснодарского края

Лесной пожар в Новороссийске локализовали на площади 1,1 га. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Напомним, возгорание сухой травы произошло вблизи микрорайона Мефодиевка. Огонь изначально распространился на территории в 600 кв. метров. Позже площадь пожара увеличилась до 0,8 га.

«Пожар локализовали в 21:10 на примерной площади 1,1 гектара», – сообщили в региональном оперштабе.

Всего в тушении возгорания задействовали 60 человек и 20 единиц техники. На месте пожара работают сотрудники Новороссийского, Геленджикского и Анапского филиалов лесопожарного центра.