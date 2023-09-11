Водителя госпитализировали Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Анапе мотоциклист сел за руль без прав и попал в ДТП. Авария произошла 10 сентября около 21:00 на Пионерском проспекте.

Предварительно, 29-летний мужчина проезжал на мотоцикле Honda CBR. Превысив скорость, он не справился с управлением и опрокинулся.

«В результате происшествия водитель мотоцикла с травмами был госпитализирован», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. В госавтоинспекции напомнили, что за вождение без прав предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 15 тысяч рублей.

«За передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления или лишенному такого права, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», – добавили в ГИБДД по краю.

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