Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани семь человек пострадали в ДТП с грузовиком. Авария произошла 11 сентября около 00:20 на трассе М-4 «Дон» в Динском районе.

Предварительно, 53-летний водитель грузовика Renault не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди авто «Газель». В результате машины столкнулись.

В аварии пострадали семь пассажиров «Газели». В том числе травмы получили трое детей.

«Госавтоинспекторы проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Абинском районе в массовом ДТП погиб 2-летний ребенок. По факту смертельной аварии заведено уголовное дело.