В родильном доме Клиники Екатерининская родился 4000-й ребёнок

Фото предоставлено пресс-службой клиники Екатерининская

Коллектив родильного дома Клиники по традиции тепло поздравил родителей юбилейного новорожденного с появлением нового члена семьи. Когда Елена, мама Виктории, поступила в роддом, его сотрудники уже готовились к встрече с 4000-ым малышом, но еще не знали, кто это будет.

Виктория родилась 6 сентября. Как рассказали в Клинике, роды прошли благополучно: слаженная команда профессионалов на каждом этапе заботилась о безопасности, комфорте и спокойствии роженицы. В родильном доме придерживаются концепции мягких родов, которые протекают естественно, с минимальными вмешательствами только по медицинским показаниям.

Особую роль в предродовом периоде играет атмосфера в родовом зале. Они в клинике индивидуальные и оборудованы новейшей техникой: кроватью-трансформером для женщин, аппаратом КТГ с водным датчиком, реанимационным столом для новорождённых, а также ванной с гидромассажем, фитболом и другими удобствами для будущей мамы. Таких родовых зала в роддоме четыре, в них также стараются воссоздать уютную, приближенную к домашней обстановку, чтобы роженицы могли расслабиться и проживать схватки свободно.

Фото предоставлено пресс-службой клиники Екатерининская

После появления ребёнка на свет, мама и малыш не разлучаются. В первые же минуты новорожденного прикладывают к маме — в течение «золотого часа» устанавливается близкий контакт, а организм малыша начинает адаптироваться к внешней среде.

Кроме того, в роддоме разрешены партнёрские роды, что позволяет близкому человеку находиться рядом на протяжении всех родов, а затем круглосуточно проживать в послеродовой палате вместе с мамой и ребенком. В родильном доме Клиники 25 индивидуальных послеродовых палат, в которых есть все необходимое для проживания всей семьей.

Помимо коллектива роддома, новорожденную Викторию и её маму поздравили партнёры Клиники Екатерининская — сеть салонов для детей и будущих мам «Кенгуру». Компания с 26-летним опытом в области материнства и детства вручила семье автомобильное кресло, а также базу от детского бренда Cybex, который доступен в салонах «Кенгуру».

Команда Клиники Екатерининская создаёт комфортные условия для первой встречи в роддоме уже четвёртый год. Коллектив поздравляет маму и всю семью Виктории с этим прекрасным событием и благодарит, что выбрали их.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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