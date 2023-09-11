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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 19:43

В Горячем Ключе ищут извращенца, гулявшего голым возле детской площадки

Полиция Горячего Ключа устанавливает личность мужчины, демонстрировавшего половые органы детям
Евгения ХАЛИКОВА
Полиция разыскивает мужчину, раздевшегося у детской площадки.

Полиция разыскивает мужчину, раздевшегося у детской площадки.

Полиция Горячего Ключа устанавливает личность мужчины, который разделся рядом с детской площадкой и показывал детям половые органы. На извращенца пожаловались родители детей, находившихся в тот момент на площадке. Инцидент произошел в популярном месте, рядом с озером, и попал в соцсети.

«На основании выявленной в сети Интернет публикации полицией Горячего Ключа инициировано проведение проверки. После установления личностей мужчин и всех обстоятельств инцидента будет принято законное процессуальное решение», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в Анапе был задержан напугавший детей эксгибиционист. Как рассказали очевидцы, мужчина разделся и пугал несовершеннолетних девочек.