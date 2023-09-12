В Краснодаре назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сентябре Фото из архива КП

В Краснодаре назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сентябре. Результаты исследования озвучили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, больше всего в краевом центре готовы платить анестезиологу-реаниматологу. Сотруднику предлагают вознаграждение за труд от 150 тысяч рублей. Кроме того, приезжим предоставляют жилье.

На втором месте находится вакансия менеджера по продажам сельхозтехники. От работника требуется образование не ниже среднего специального. Ему готовы платить до 150 тысяч рублей и обеспечивать корпоративную мобильную связь. Третью позицию занимает разработчик «Битрикс24» в строительной компании. Работодатель предлагает зарплату от 120 тысяч рублей.

В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий вошло и предложение по работе менеджером по продажам. От сотрудника требуется опыт работы не менее года. За труд ему готовы платить до 120 тысяч рублей. А мастеру по ремонту и обслуживанию систем кондиционирования предлагают от 100 до 150 тысяч рублей. Кроме того, сотруднику предоставят автомобиль, оборудование и спецодежду.

Напомним, в августе самой высокооплачиваемой стала вакансия машиниста экскаватора. Работнику обещали ежемесячную зарплату в размере 160 тысяч рублей.