В Адыгее началось строительство нового жилого комплекса

Фото: пресс-служба Сбербанка

Площадь нового ЖК, рассчитанного на 330 семей, составит более 40 тысяч кв.м. Жилой комплекс будет расположен на окраине исторического центра Майкопа, вблизи городского парка отдыха, республиканского стадиона и новой набережной.

Для реализации проекта специализированный Застройщик «Базальт» получил 1.7 млрд руб. кредита в Сбере. Директор «Базальта» Тимур Берсиров пояснил, что благодаря финансированию Сбера строительство жилого комплекса идёт полным ходом: готовность на сегодняшний день превышает 80%, а помимо повышенного уровня комфорта, особенностью ЖК «Гагарина 1» является развитая инфраструктура. Как уточнил Тимур Берсиров, в комплекс, в частности, будут включены фитнес-центр с крытым бассейном, магазины, кафе, аптеки, спортивная и детская площадки, подземная и наземная парковки и свой спуск на набережную р.Белая

И.о. управляющего Адыгейским отделением Сбербанка Асхад Дышеков подтвердил это редакции и добавил, что Сбер активно поддерживает строительную отрасль на Юге России. Так, по итогам 8 месяцев 2023 года объём финансирования банком объектов жилого строительства в Республике Адыгея вырос на 10% и превысил 4 млрд рублей. Развитию отрасли также способствует доступность ипотечных продуктов банка – объём выданных Сбером жилищных кредитов в Адыгее за год увеличился более чем в 2 раза.

Финансирование осуществляется с использованием схемы расчетов по договорам долевого участия через эскроу-счета. Это гарантирует застройщику своевременную оплату и помогает защитить деньги покупателя на стадии строительства.