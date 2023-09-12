«Бархатный сезон» в Геленджике откроется концертом

Фото: пресс-служба Геленджика

В Геленджике 22 сентября по случаю открытия «Бархатного сезона» состоится праздничный концерт. В нем примут участие Государственный балет Кубани Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко, а также Государственный эстрадно-симфонический оркестр Краснодарской филармонии под управлением Заслуженного артиста Краснодарского края Вадима Кузьминского.

Как сообщили в пресс-службе города-курорта, с балетной труппой работал известнейший балетмейстер, народный артист Армении Вилен Галстян. Своими постановками он прославился не только в России, но также Японии, Франции, Болгарии, Италии и других странах.

Жителям и гостям Геленджика представят отрывки балетов «Танго», «Есения», «Айседора», «Волшебный сон принца», «Екатерина Великая». Солист труппы и балетмейстер-постановщик — заслуженный артист Краснодарского края Мелкон Массо.

Симфонический оркестр Краснодарской филармонии под управлением заслуженного артиста Краснодарского края Вадима Кузьминского исполнит композиции «Полюшко-поле», «Неаполитанская тарантелла», «Французское попурри», «Эй, моряк», «Одинокий пастух», вальс из джазовой сюиты №2 и многие другие.

Концерт по случаю открытия «Бархатного сезона» состоится на Центральной городской площади Геленджика 22 сентября и начнется в 18:00.