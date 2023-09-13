Следователи завели уголовное дело Фото из архива КП

В Краснодаре завели уголовное дело после падения лифта в многоэтажке. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

Напомним, все произошло утром 13 сентября в ЖК «Светлый» на улице Московской. Ближе к 8 утра в лифт вошли четверо взрослых – трое мужчин и женщина. Вместе с ними в кабине ехали двое малышей 3 и 4 лет. В какой-то момент подъемник сорвался в восьмого этажа.

«В результате происшествия несколько пострадавших доставлены в медучреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, их здоровье и жизнь вне опасности», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия и осматривают рухнувший лифт. Уточняется, что при расследовании будут проведены судебные экспертизы.

«Руководитель краевого управления СКР А.К. Маслов поручил в ходе расследования принять исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, изъять техническую документацию по эксплуатации лифтового оборудования и дать юридическую оценку действиям всех лиц, отвечающих за его безопасность», – добавили в ведомстве.