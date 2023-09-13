Умершую в больнице Сочи от осложнений ротавируса девочку похоронили на Урале

В Екатеринбурге простились с умершей в больнице Сочи девочкой. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Свердловской области прошли похороны девочки, умершей в больнице Сочи в результате осложнений, вызванных ротавирусной инфекцией. Семилетняя Кира Х., отдыхала вместе с мамой на черноморском курорте. Родители ребенка настаивают, что дочери стало резко плохо после морских ванн.

Состояние школьницы резко ухудшилось 18 августа. Родные какое-то время пытались помочь ей своими силами, затем в полубессознательном состоянии привезли в больницу. В минздраве Краснодарского края причиной трагедии называют самолечение и позднее обращение в лечебное учреждение. Врачи сообщили о смерти девочки 6 сентября.

«Но в связи с поздним обращением состояние прогрессивно ухудшалось. Для контрольной перепроверки всех действий медиков на всех этапах по поручению министра здравоохранения края организованна внутренняя проверка медицинского учреждения», – уточнили в ведомстве.

По факту трагедии СКР Краснодарского края заведено уголовное дело и назначена судмедэкспертиза.