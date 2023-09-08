Минздрав проверит больницу в Сочи, где умерла девочка после купания в Черном море

Девочка умерла вечером 6 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

Минздрав Кубани организовал проверку в больнице в Сочи, где умерла 7-летняя девочка после купания в Черном море. Ведомство выразило соболезнования родителям ребенка.

Напомним, 7-летняя девочка приехала на курорт вместе с семьей из Екатеринбурга. Ничего не предвещало беды, но 18 августа после купания в море ребенку стало плохо. У Киры (имя изменено. - от Авт.) поднялась температура, заболели мышцы и началась рвота. В какой-то момент девочка потеряла сознание.

Ребенка отвезли в больницу Лазаревского района. Девочку отправили в реанимацию. Тем временем врачи диагностировали у маленькой пациентки ротавирус. Легкие Киры начали заполняться жидкостью. Медики выкачали ее, но у малышки начался отек легких и мозга. Ребенок не приходил в сознание.

Состояние ребенка ухудшалось. Тогда девочку перевезли в сочинскую больницу. Но вечером 6 сентября Кира умерла.

«В 20:45 остановилось сердечко моей девочки! Сейчас надо транспортировать тело моей малышки, пока не понимаем как», – сообщила мама девочки.

В министерстве здравоохранения Краснодарского края отметили, что врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенка.

«Но в связи с поздним обращением состояние прогрессивно ухудшалось. Для контрольной перепроверки всех действий медиков на всех этапах по поручению министра здравоохранения края организованна внутренняя проверка медицинского учреждения», – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что необходимые документы передали в следственный комитет. В ведомстве проведут судебно-медицинскую экспертизу.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

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