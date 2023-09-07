Больше недели не приходила в сознание: 7-летняя девочка умерла в больнице после купания в Черном море

В Сочи умерла 7-летняя девочка после купания в Черном море Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сочи умерла 7-летняя девочка после купания в Черном море. Ребенок искупался в Черном море и заболел. Больше недели она не приходила в сознание. Кира (имя изменено. - от Авт.) приехала вместе с родителями в Сочи из Екатеринбурга. В один день отпуск превратился в кошмар.

18 августа у ребенка после купания в Черном море поднялась температура, заболели мышцы и началась рвота. Родители пытались сами вылечить девочку, но в один момент Кира потеряла сознание. Тогда было принято решение отвезти дочку в больницу Лазаревского района. Малышку сразу забрали в реанимацию, а медики поставили диагноз - ротавирус.

У Киры легкие начали заполняться жидкостью. Врачам удалось ее выкачать. Но у ребенка начался отек легких и мозга. Он продолжался все время, когда Кира была в коме. Когда состояние не улучшилось, девочку перевезли в сочинскую больницу. Здесь Кира и умерла вечером 6 сентября.

«В 20:45 остановилось сердечко моей девочки! Сейчас надо транспортировать тело моей малышки, пока не понимаем как. В 10:00 пойдем в морг, будем узнавать, как это сделать», — написала мама девочки.

Ранее сообщалось, что мэрия Сочи отрицает, что Кира поймала ротавирус в Черном море. Мол, на территории сочинского побережья санитарно-эпидемиологический фон в норме.

«Контроль за качеством морской воды проводится в еженедельном режиме. С начала летнего сезона специалистами Роспотребнадзора взято 4204 пробы, нестандартных не выявлено. Все пляжи имеют санэпидзаключения на водопользование», - рассказали kp.ru в пресс-службе администрации Сочи.