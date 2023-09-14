Что произошло в ночь на 14 сентября в Краснодарском крае

Подборка новостей на утро 14 сентября
Известный российский певец, лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков, поделился впечатлениями от жутких пробок в Краснодаре. Он признался, что подобного не видел даже в столице страны.
«Я в Москве не попадал в такие пробки! Это кошмар, как вы живете вообще?» - спросил он зрителей на концерте.
Мероприятие из-за транспортного коллапса задержали на 40 минут.
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