Краснодарцам нужно 205 тысяч рублей для счастья ежемесячно Фото из архива КП

Краснодарцы назвали сумму, которая нужна им для счастья ежемесячно. Результаты опросы озвучили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, жителей краевого центра устроит сумма в 205 тысяч рублей. В марте 2023 года краснодарцы отмечали, что в месяц им необходимо для счастья 195 тысяч рублей.

Наиболее высокие запросы отмечены в Москве. Жители столицы называют сумму 265 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге и Владивостоке для счастья ежемесячно хватит 230 тысяч рублей, в Хабаровске – 220 тысяч, а в Ростове-на-Дону – 218 тысяч.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сентябре. Так, самую большую заплату в краевом центре предлагают анестезиологу-реаниматологу.