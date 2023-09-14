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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 17:20

В Сочи полицейские посадили на поезд семью из Ставрополя, спавшую на улице

Взрослые объяснили, что приехали на курорт с 11 детьми отдохнуть на сутки
Евгения ХАЛИКОВА
Полицейские проверили правдивость слов семьи.

Полицейские проверили правдивость слов семьи.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семья, устроившая ночлежку под пальмами в Сочи, покинула курорт. За тем, как многодетное семейство цыган садится на электричку, проследили сотрудники полиции.

«В отношении жительниц Ставропольского края 38 и 45 лет, устроивших своим детям «экстремальный» отдых, составлены административные протоколы», - уточнили в пресс-службе ОМВД по Сочи.

Взрослые члены семьи объяснили полицейским, что на сутки приехали на берег Черного моря, чтобы отдохнуть и вечером уже собираются домой в Ставропольский край. Однако нашлись свидетели, которые сообщили в полицию, что женщины с грудными детьми занимались попрошайничеством на улицах города. Перед тем, как проводить семью, полицейские перепрудили, что за повторное нарушение им грозит уголовная ответственность.