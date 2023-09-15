В Краснодаре восстановили движение трамваев на Московской

Движение трамваев восстановили Фото: соцсети

В Краснодаре восстановили движение трамваев на пересечении Московской и Островского. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

Напомним, на пересечении улиц Московской и Островского трамвай сошел с рельсов. ЧП случилось утром 15 сентября. В связи с происшествием временно было изменено движение составов № 1, 2, 5, 8,15, 21, 22.

«Движение вагонов через трамвайный узел по улице Московской возобновлено по обычным маршрутам», – сообщили в МУП «КТТУ».

«Специалисты на месте занимаются поиском и устранением причин нештатной ситуации. Во время модернизации узла движение трамваев через него приостанавливалось поэтапно и только на время укладки рельсошпальной решетки. Все остальные работы идут "на живую"», – прокомментировал представитель «Нового трамвая Краснодара».

Уточняется, что это связано с большой важностью развязки для трамвайной системы Краснодара. Здесь проходят девять из 16 городских маршрутов.

«Штатное функционирование всех систем будет обеспечено на 100% после завершения всех работ и сдачи узла в эксплуатацию», – добавил представитель «Нового трамвая Краснодара».