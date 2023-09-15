Начало - в 16:30 Фото: https://t.me/parkkrd

«Чебурашку» покажут в амфитеатре парка «Краснодар». Кинопросмотр состоится 17 сентября. Об этом сообщили в официальном telegram-канале парка.

Начало показа нового «Чебурашки» запланировано в 16:30. В понедельник 18 сентября в амфитеатре парка состоится просмотр фильма «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», а 20 сентября – кинокартины «Поехавшая». Оба показа начнутся в 19:00.

«Вход свободный», – уточнили в telegram-канале парка «Краснодар».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что ФК «Краснодар» попросил работодателей отпустить сотрудников на матч Кубка России. «Быки» подготовили служебную записку с просьбой освободить работников.