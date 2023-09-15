В Сочи задержали владельца напавших на 60-летнюю женщину питбулей

Расследование продолжается Фото из архива КП

В Сочи задержали владельца напавших на женщину питбулей. 46-летнему мужчине предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло вечером 30 августа на улице Измайловской. Местная жительница шла с собакой мелкой породы. В этот момент мимо проходил мужчина. Он вел на поводке трех питбулей. При этом хозяин выгуливал псов без намордников.

В какой-то момент псы заметили маленькую собачку и начали вырываться ей навстречу. Мужчина не смог удержать собак, и те набросились на животное. В результате пострадала сама женщина. Пенсионерку госпитализировали.

Тем временем на хозяина питбулей завели уголовное дело.

«В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину. По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательств», – сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

Сейчас решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.