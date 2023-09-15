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НовостиОбщество15 сентября 2023 11:58

В Сочи завершились переговоры Путина и Лукашенко

Президенты союзных государств встретились в резиденции «Бочаров Ручей»
Елена ДМИТРИЕВА
Путин и Лукашенко. Фото: Администрация Президента России

Путин и Лукашенко. Фото: Администрация Президента России

Путин и Лукашенко встретились в Сочи для совместных переговоров. Президенты двух стран обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Украине, возможность сотрудничества с КНДР и другие важные темы.

«Я Вас хочу подробно проинформировать о том, что у нас завершается бюджетный процесс. У нас все стабильно, надежно, что не может не радовать. Почему я говорю это? Потому что мы с Вами хорошо знаем: состояние российской экономики, конечно, отражается на нашем взаимодействии в рамках Союзного государства», - обратился к Лукашенко Владимир Путин.

Отдельное внимание президенты уделили обсуждению вероятности трехстороннего партнерства с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Также Путин и Лукашенко затронули тему сотрудничества со странами Африки.

В завершение встречи главы государств ответили журналистам на интересующие вопросы.

Напомним, что 14 сентября мэр Сочи встретил в аэропорту президента Беларуси.