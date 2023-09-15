Мозаику в краснодарском цирке восстановят к 2026 году

Краснодарский цирк закрыли на реконструкцию в январе 2023 года Фото: t.me/minkovaanna23

В цирке Краснодара при реконструкции сохранят мозаику. Завершить работы планируют в 2026 году. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

«Срок ввода в эксплуатацию объекта — 2026 год. Государственным заказчиком является «Главное управление строительства Краснодарского края», – цитирует ведомство «РБК Краснодар».

Реставратор Алексей Угольников отметил, что многие волонтеры готовы провести работу на безвозмездной основе. В городе нашли фотографии цирка с полной мозаикой.

«Как нам пояснил Максим Метягин, который занимался восстановлением мозаики на улице Вишняковой, на некоторых верхних участках не хватает частей. Он готов помочь с восстановлением», —сказал Алексей Угольников.

Уточняется, что власти и строительные организации пока не обращались к волонтерам и реставраторам по поводу восстановления мозаики.

Напомним, краснодарский цирк закрыли на реконструкцию в январе 2023 года. В числе работ запланированы замена кровли, восстановление конструкций перегородок и ремонт стен. А количество мест в зрительном зале увеличат до двух тысяч.