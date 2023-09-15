На курорте Красная Поляна официально разрешен проезд с животными по канатной дороге

Фото: Курорт Красная Поляна

На Курорте было принято решение упростить правила пользования канатными дорогами для гостей, отдыхающих вместе со своими питомцами. Теперь проезд с собаками на канатных дорогах разрешен без ограничений по весу, а также без переносок и намордников. Ранее прогулка с животным была разрешена только при условии, что питомец весит не более 10 килограммов и находится в переноске. Для безопасности наших гостей новые правила введены только на канатных дорогах гондольного типа, на открытых кресельных подъёмниках провоз животных по-прежнему запрещен.

Кроме того, во всех отелях и комплексе апартаментов Курорта Красная Поляна внедрена концепция pet-friendly (dog-friendly). Эта культура в последние годы приобретает все большую популярность, распространяясь на разные сферы деятельности человека. Она означает доступную среду для домашних собак и их владельцев. Туристический поток в последние годы характеризуется неуклонным ростом владельцев животных, путешествующих со своими питомцами. Индустрия гостеприимства подстраивается под запросы гостей, предоставляя максимально качественный сервис. На Курорте Красная Поляна заселение в номер отеля с домашним животными было возможно всегда, но раньше для этого требовалось предварительное согласование при бронировании. А с 2020 года концепция pet-friendly официально внедрена на всех средствах размещения Курорта. В некоторых отелях предусмотрены дополнительные услуги в виде мисок для воды, угощений, лежанок, игрушек и наборов для уборки.