На курорте Красная Поляна подвели итоги лета 2023

Фото: Курорт Красная Поляна

Всего с июня по август 2023 года на курорте побывали более 720 тысяч гостей. Их них 327 тысяч туристов провели на Красной Поляне один день отдыха. А порядка 395 тысяч гостей предпочли остановиться в отелях курорта и провести в горах несколько дней своего отпуска. За три летних месяца отели курорта посетило на 9% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Самый большой турпоток был зафиксирован в пик сезона в августе, что объясняется хорошей погодой в горах и высокой численностью туристов в Сочи.

Основную часть аудитории составили семьи с детьми. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года детский турпоток увеличился на 12%. В первую очередь этому способствовала развитая инфраструктура курорта Красная Поляна, адаптированная под потребности разных возрастных групп, широкий спектр активностей и развлечений, которые подходят даже для самых маленьких гостей. Также туристов привлекают спа-центры, открытые бассейны и два медицинских центра, позволяющие проводить отдых с пользой для здоровья и максимальным комфортном.

В этом летнем сезоне курорт Красная Поляна запустил первый на отечественным рынке устойчивый трупродукт «Наполни своё лето». Он разработан с учетом принципов концепции устойчивого развития. С момента внедрения Стратегии устойчивого развития Курорт Красная Поляна разработал такое количество различных продуктов, исключающих негативное воздействие на природу, что смог предложить гостям пакетное предложение, состоящее только из них. Предложение «Наполни своё лето» создавалось в течение всего 2022 года. Были проведены широкомасштабные исследования целевой аудитории, которые показали изменение в предпочтениях гостей. К любителям зимних видов спорта и активного туризма присоединились ценители комфортной инфраструктуры, здорового образа жизни, приверженцы осознанного подхода к путешествиям.

Предложение включало размещение в отелях, сертифицированных по международному стандарту «Зелёный ключ», прогулочный билет на канатную дорогу, экскурсию по экотропе, прогулку на велосипедах по живописным окрестностям Красной Поляны и занятия йогой с видом на горные вершины. В продажу пакетное предложение было запущено 3 апреля 2023 года. Первые гости, выбравшие данный пакет, приехали на курорт 17 июня, действовало пакетное предложение до 31 августа. За три летних месяца им воспользовались несколько тысяч человек.

Глубина бронирования в летнем сезоне 2023 составила 2-3 недели. Также на отдельных объектах размещения был отмечен рост числа бронирований буквально за несколько дней до или непосредственно в дату заезда. Общая загрузка отелей выросла на 10%.