Пожар потушили Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Северском районе Кубани потушили крупный пожар в трех ангарах. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Напомним, возгорание произошло утром 15 сентября на улице Советской в станице Новодмитриевской. Изначально огонь охватил 800 кв. метров склада. Позже пожар локализовали на площади две тысячи кв. метров.

Всего в тушении возгорания задействовали 78 спасателей и 28 единиц техники.

«В 17:01 полная ликвидация», – уточнили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.