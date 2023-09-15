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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 14:17

В Северском районе Кубани потушили крупный пожар в трех ангарах

В тушении пожара в станице Новодмитриевской задействовали 78 спасателей
Светлана ОВДЕЙ
Пожар потушили Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Пожар потушили Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Северском районе Кубани потушили крупный пожар в трех ангарах. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Напомним, возгорание произошло утром 15 сентября на улице Советской в станице Новодмитриевской. Изначально огонь охватил 800 кв. метров склада. Позже пожар локализовали на площади две тысячи кв. метров.

Всего в тушении возгорания задействовали 78 спасателей и 28 единиц техники.

«В 17:01 полная ликвидация», – уточнили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.