Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вениамин Кондратьев поздравил жителей Новороссийска с Днем освобождения города-героя от немецко-фашистских захватчиков. Освободители разгромили врага 80 лет назад – 16 сентября 1943 года.

«Больше года гитлеровские войска находились в городе. Ожесточенные бои шли за каждое здание, каждая улица была очередным укрепленным рубежом. Подходы к урезу моря были заминированы, повсюду были оборудованы огневые точки. Немецкое командование считало, что город под их полным контролем. Однако дерзкая и тщательно спланированная десантная операция наших войск была успешной», – подчеркнул глава региона в телеграме.

Вениамин Кондратьев отметил, в течение десяти лет региону удалось восстановить портовое хозяйство, возвести новые заводы и жилые дома.

Отметим, что в субботу в Новороссийске запланированы праздничные мероприятия по случаю освобождению. В городе пройдет концерт-реквием, фестиваль футбола и детских театральных коллективов. Вечером у морского вокзала запланирован концерт джазмена Брендона Стоуна.

Добавим, что праздничные мероприятия продлятся в городе-герое два дня. В воскресенье в Новороссийске пройдут еще несколько фестивалей. Они будут посвящены граффити, воздушным змеям, долголетию, здоровью и не только.