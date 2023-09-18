«Быки» и ФК «Динамо» выйдут на поле 19 сентября в 15:00 Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

Школьники и студенты могут посетить матч «Краснодара» и «Динамо» за 1 рубль. Встреча 4-го тура группового этапа Кубка России пройдет 19 сентября.

Для покупки потребуется ученический или студенческий билет. Школьники также могут предъявить свидетельство о рождении либо паспорт. За 1 рубль учащимся доступны билеты «Стандарт 4» и «Стандарт 5».

«Продажи в рамках этого предложения ведутся только в кассах, обязательно предъявление подтверждающего документа», – уточнили в пресс-службе ФК «Краснодар».

Отмечается, что Fan ID для предстоящего матча не требуется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что ФК «Краснодар» попросил работодателей отпустить сотрудников на матч Кубка России. «Быки» и ФК «Динамо» выйдут на поле в 15:00 на стадионе «Краснодар».