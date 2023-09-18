Мэр Краснодара раскритиковал отставание строительства от сроков Фото: t.me/emnaumov

Подрядчик прокомментировал строительство новых трамвайных путей в Краснодаре. Глава города раскритиковал на аппаратном совещании отставание работ от сроков.

«Сроки окончания строительства Западной трамвайной линии зафиксированы в концессионном соглашении. Ветка от Западного депо до «Немецкой деревни» должна быть построена до конца 2024 года, от ЖК «Немецкая деревни» до спорткомплекса «Баскет-Холл» – до конца 2025 года, от «Баскет-Холла» до улицы Московской – до конца 2026 года. Строительство второго этапа стартует по графику в начале 2024 года», – сообщили в компании «Синара – ГТР Краснодар».

Отмечается, что проект участка от Западного депо до улицы Заполярной передали в госэкспертизу. Завершается проектирование от улицы Заполярной до «Немецкой деревни». Трамвайные пути на этом участке будут строить одновременно с реконструкцией Западного обхода.

В компании уточнили, что первый этап – модернизация трамвайного узла на Московской – фактически идет с опережением сроков.

«По условиям концессионного соглашения он должен завершиться в 2024 году. К 1 сентября 2023 года был выполнен основной объем работ», – уточнил подрядчик.

Так, специалисты заменили 1,2 км рельсошпальной решетки и построили 200 метров нового трамвайного пути, установили 12 стрелочных переводов, переустроили сети канализации, проложили сети электроснабжения.

Кроме того, оборудованы остановочные платформы, уложен первый слой асфальта на реконструируемых участках дорог, подъездах к КубГТУ и на трамвайных путях, подготовлены участки для будущих газонов на всей территории, установлено 1430 метров бордюров.

Основные работы по благоустройству завершат ко Дню города. Полностью трамвайный узел будет готов к 1 октября.

«Темпы благоустройства на трамвайном узле на улице Московской будут максимально ускорены без потери их качества. С подрядными и субподрядными организациями для этого будет проведена дополнительная работа. «Синара – ГТР Краснодар» принимает на себя обязательства по ускорению сроков строительства, отдельные недочеты в ходе работ оперативно выявляются и устраняются», – добавили в компании.