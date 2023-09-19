Бабье лето придет на Кубань второй раз за сентябрь

Осадков в регионе до конца недели не ожидается

В Краснодарском крае второй раз за сентябрь можно будет наблюдать бабье лето. В регионе 19 сентября воздух прогреется до 28 градусов, 20 числа отметки на термометрах поднимутся до 29 градусов.

«Территория Кубани останется под влиянием периферии антициклона. В такой ситуации в регионе задержится относительно малооблачная и сухая погода. И несмотря на порывистый ветер температурные показатели продолжат повышаться», - сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

В Сочи воздух температура будет держаться на отметках 25-30 градусов, по побережью – Анапа, Новороссийск – на пару градусов поменьше, но все равно погода больше соответствует августовским нормам.

Атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарском крае до конца рабочей недели будет жарко, как в июле.