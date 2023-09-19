Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено Фото: Виталий ПАРУБОВ

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в оперативном канале по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к путепроводу.

Проезд перекрыли 19 сентября в 8:49. Спустя чуть больше часа движение по мосту вновь запущено.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что левую часть Крымского моста открыли для движения 14 сентября. Дорожное полотно было повреждено во время теракта в ночь на 17 июля. Всего специалистам потребовалось на восстановление 59 дней.

Полностью открыть движение рассчитывают к 1 ноября.