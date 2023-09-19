Дома в городе не готовы к отопительному сезону
Фото: Александр ГЛУЗ
Всего месяц остается до начала отопительного сезона. Активно к нему готовились и в Новороссийске. На сегодня практически все из 162 километров теплосетей, 80 котельных, 32 центральных тепловых пункта и четырех насосных станций готовы к подаче ресурса в дома. В капитальные и текущие ремонты в нынешнем году вложено почти 80 миллионов рублей. Однако все эти мероприятия дадут эффект, только если и сами многоэтажки города-героя провели обязательные работы, выполнения которых требует законодательство.
«Критерии готовности к зиме перечислены в Правилах, утвержденных приказом Минэнерго РФ № 103 от 12.02.13», - напоминает замдиректора филиала АТЭК «Новороссийские тепловые сети» Сергей Дрелин.
«Согласно им, управляющим компаниям, ТСЖ и прямым абонентам необходимо оплатить долги за тепло и горячую воду, выполнить гидравлические испытания и промывку системы отопления, а также проверить исправность приборов учета и провести ряд других мероприятий!», - уточняет Сергей Дрелин.
В городе-герое есть обслуживающие организации, которые начали проводить промывку и опрессовку уже с мая, однако таких единицы. Лучше всего уровень готовности у социальных учреждений: больниц, школ, детских садов, - выше 90 процентов! А вот в жилых домах весь комплекс требуемых по закону мероприятий выполнен всего в 40 процентах! Такой подход ставит под угрозу комфорт проживания граждан в зимнее время года, уверены ресурсники.
«Что там происходит внутри с трубами, как будет распределяться теплоноситель или же батареи будут теплыми лишь по некоторым стоякам? Это зависит уже не от нас, а от управляющих компаний», - уверены специалисты Новороссийских теплосетей.
Даже если кто-то из таких потребителей получит акт готовности в последний момент, то он будет выдан с замечаниями, которые необходимо будет устранить в короткие сроки, - констатируют тепловики. Иначе стабильное и бесперебойное теплоснабжение по данным адресам не гарантируется. Ведь в прошлом году большинство жалоб на некачественное отопление поступало как раз из многоэтажек, где опрессовку и промывку проводили некачественно либо вовсе фиктивно.
Чтобы зимой не испытывать проблем с теплом и горячей водой, тепловики призывают Советы домов и ТОСы к активным действиям по контролю деятельности управляющих компаний и ТСЖ. Ведь комфорт в домах - это солидарная ответственность как самих коммунальщиков, так и жильцов и их управленцев.
В каких домах зимой могут возникнуть проблемы с теплом?*
*указаны адреса МКД и муниципальные учреждения, которые не обратились в Новороссийские тепловые сети за проверкой готовности к зиме, либо где работы были проведены не в полном соответствии с правилами, по данным на 18 сентября 2023 год.
Адрес - Учреждение / управляющая компания
13 Ущелье, 1 - ООО "Оплот"
13 Ущелье, 2 - ООО "Оплот"
40 лет Октября, 10А, Верхнебаканский - ООО "КУБАНЬРЕМСТРОЙ"
8-я Щель, 30 корпус 1, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"
8-я Щель, 30 корпус 2, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"
8-я Щель, 30, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"
8-я Щель, 32 корпус 1, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"
8-я Щель, 32 корпус 2, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"
8-я Щель, 32 корпус 3, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"
8-я Щель, 32 корпус 4, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"
8-я Щель, 32 корпус 5, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"
8-я Щель, 32 корпус 6, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"
8-я Щель, 32 корпус 7, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"
8-я Щель, 32а, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"
8-я Щель, 32б, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"
8-я Щель, 32в, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"
Алексеева, 54 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Анапское ш., 108 - ООО "АРГУМЕНТ"
Анапское ш., 23А - ООО "РосГосСервис"
Анапское ш., 23Б - ООО "РосГосСервис"
Анапское ш., 37 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Анапское ш., 37А - ООО "Арсенал"
Анапское ш., 39 - ООО УК "Альтернатива"
Анапское ш., 41Н корпус 1 - ООО "Ковчег"
Анапское ш., 41Н корпус 2 - ООО "Ковчег"
Анапское ш., 41П - ООО "Новая жилищная стратегия"
Анапское ш., 54 корпус 1 - ООО "Атмосфера"
Анапское ш., 54 корпус 10 - ООО "Атмосфера"
Анапское ш., 54 корпус 11 - ООО "Атмосфера"
Анапское ш., 54 корпус 12 - ООО "Атмосфера"
Анапское ш., 54 корпус 13 - ООО "Атмосфера"
Анапское ш., 54 корпус 2 - ООО "Атмосфера"
Анапское ш., 54 корпус 3 - ООО "Атмосфера"
Анапское ш., 54 корпус 4 - ООО "Атмосфера"
Анапское ш., 54 корпус 5 - ООО "Атмосфера"
Анапское ш., 54 корпус 6 - ООО "Атмосфера"
Анапское ш., 54 корпус 7 - ООО "Атмосфера"
Анапское ш., 54 корпус 8 - ООО "Атмосфера"
Анапское ш., 54 корпус 9 - ООО "Атмосфера"
Анапское ш., 56 корпус 14 - ООО "Атмосфера"
Анапское ш., 56 корпус 15 - ООО "Атмосфера"
Анапское ш., 56 корпус 16 - ООО "Атмосфера"
Анапское ш., 56 корпус 17 - ООО "Атмосфера"
Анапское ш., 56 корпус 19 - ООО "Атмосфера"
Аршинцева, 25а - ООО "Оплот"
Аршинцева, 3 - ООО "Атмосфера"
Аршинцева, 4 - ООО "Оплот"
Аршинцева, 6 - ООО "Оплот"
Бориса Пупко, 1 - ООО "Пик - Комфорт"
Бориса Пупко, 3 - ООО "Пик - Комфорт"
Бориса Пупко, 5 - ООО "Пик - Комфорт"
Бориса Пупко, 5 корпус 1 - ООО "Пик - Комфорт"
Борисова, 10 - ООО "Атмосфера"
Борисова, 12, Б Новороссийск - ООО "Атмосфера"
Борисова, 14 - ООО "Атмосфера"
Борисова, 15 - ООО "Атмосфера"
Борисова, 15а - ООО "УК "Цемесская бухта"
Борисова, 17 - ООО "Атмосфера"
Борисова, 18 - ООО "УК "Цемесская бухта"
Борисова, 26 - ООО "Оплот"
Борисова, 28 - ООО "Оплот"
Борисова, 3 - ООО "Атмосфера"
Борисова, 30 - ООО "Оплот"
Борисова, 32 - ООО УК "НОРД ОСТ"
Борисова, 34 - ООО "Оплот"
Борисова, 36 - ООО УК "НОРД ОСТ"
Борисова, 38а - ООО "Атмосфера"
Борисова, 38б - ООО "Атмосфера"
Борисова, 3а - ООО "Атмосфера"
Борисова, 4 - ООО "Атмосфера"
Борисова, 40а - ООО "Атмосфера"
Борисова, 40б - ООО "Атмосфера"
Борисова, 40в - ООО "Атмосфера"
Борисова, 8 - ООО "Атмосфера"
Васенко, 10/12 - ООО "УК "Цемесская бухта"
Васенко, 13 - ООО "Оплот"
Васенко, 14 - ООО "Атмосфера"
Васенко, 15 - ООО "Оплот"
Васенко, 16 - ООО "Атмосфера"
Васенко, 22/28 - ООО "УК "Цемесская бухта"
Васенко, 32 - ООО "Атмосфера"
Вербовая, 11 - ООО УК "СИТИ - СТАР"
Вербовая, 11 А - ООО УК "СИТИ - СТАР"
Вербовая, 13 - ООО УК "Альтернатива"
Вербовая, 15 - ООО УК "Цель - л"
Видова, 100 - ООО "РЕГИОН"
Видова, 119 - ТСЖ №9
Видова, 121 - ТСЖ №8
Видова, 121А корпус 3 - ООО УК "Радуга Новороссийск"
Видова, 121А корпус 4 - ООО УК "Радуга Новороссийск"
Видова, 121А корпус 5 - ООО УК "Альтернатива"
Видова, 121А корпус 6 - ООО УК "Альтернатива"
Видова, 121А корпус 7 - ООО УК "Альтернатива"
Видова, 121А корпус 8 - ООО УК "Радуга Новороссийск"
Видова, 123 - ООО УК "Комфортная Среда"
Видова, 131 корпус 1 - ООО "Атмосфера"
Видова, 131 корпус 2 - ООО "Атмосфера"
Видова, 133 корпус 1 - ООО "Атмосфера"
Видова, 133 корпус 2 - ООО "Атмосфера"
Видова, 137А - ООО "АРГУМЕНТ"
Видова, 149 - ООО "КЖУ"
Видова, 153 - ТСН "ТСЖ Первый" (РосГосСервис)
Видова, 153 корпус 1 - ООО "АРГУМЕНТ"
Видова, 153 корпус 2 - ООО "АРГУМЕНТ"
Видова, 156А - ООО УК "Комфортная Среда"
Видова, 157 - ООО "Новая жилищная стратегия"
Видова, 157 - ТСН "ТСЖ Видова №157"
Видова, 158А - ООО "УК "Цемесская бухта"
Видова, 160А - ООО "РЕГИОН"
Видова, 163А - ООО "АРГУМЕНТ"
Видова, 164А - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Видова, 167 - ТСЖ "Юпитер"
Видова, 167 Б - ООО "РЕПИНО"
Видова, 171 - ООО "АРГУМЕНТ"
Видова, 171 корпус А - ООО "РЕГИОН"
Видова, 173 - ООО "АРГУМЕНТ"
Видова, 174 - ООО "УК "Цемесская бухта"
Видова, 176А - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Видова, 177 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Видова, 178 - ООО "РЕГИОН"
Видова, 178А - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Видова, 182 - ООО "Оплот"
Видова, 184 - ООО "Оплот"
Видова, 196 - ООО "Новая жилищная стратегия"
Видова, 196А - ООО "Новая жилищная стратегия"
Видова, 65 - ООО "РосГосСервис"
Видова, 83 - ООО "РЕГИОН"
Войсковой проезд, 2 корпус 13 - ООО УК "Комфортная Среда"
Войсковой проезд, 2 корпус 15 - ООО УК "Комфортная Среда"
Войсковой проезд, 2 корпус 18 - ООО УК "Комфортная Среда"
Войсковой проезд, 2 корпус 23 - ООО УК "Комфортная Среда"
Волгоградская, 14 - ООО "РосГосСервис"
Волгоградская, 18 - ООО "РосГосСервис"
Волгоградская, 2 - ООО "РосГосСервис"
Волгоградская, 26А - ООО "РосГосСервис"
Волгоградская, 28 - ООО "РосГосСервис"
Волгоградская, 30 - ООО "РосГосСервис"
Волгоградская, 34/1 - ООО "РосГосСервис"
Волгоградская, 36 - ООО "Новая жилищная стратегия"
Волгоградская, 38 - ООО "Новая жилищная стратегия"
Волгоградская, 4 - ООО "УК "Цемесская бухта"
Волгоградская, 40 - ООО "Новая жилищная стратегия"
Волгоградская, 42 - ООО "РосГосСервис"
Волгоградская, 44 - ООО "РосГосСервис"
Волгоградская, 48 - ООО "РосГосСервис"
Восточная, 3, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Восточная, 5, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Восточная, 7, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Восточный пер., 16, Цемдолина - ООО "УК "Цемесская бухта"
Вруцкого, 29А - ООО "УО Наш Дом"
Вруцкого, 31А - ООО "РЕГИОН"
Вруцкого, 31А корпус 1 - ООО "РЕГИОН"
Встречная, 21, Мысхако - ООО "Новая жилищная стратегия"
Гагарина, 3, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Гайдара, 25 - ООО "РосГосСервис"
Гайдара, 2А - ООО "РЕГИОН"
Героев Десантников, 15 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Героев Десантников, 22 - ООО УК "Радуга Новороссийск"
Героев Десантников, 24 - ООО УК "Радуга Новороссийск"
Героев Десантников, 27 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Героев Десантников, 28 - ООО "РосГосСервис"
Героев Десантников, 32 - ТСЖ №20
Героев Десантников, 33 - ООО "РосГосСервис"
Героев Десантников, 34 - ООО "Пик - Комфорт"
Героев Десантников, 35 - ООО УК "Радуга Новороссийск"
Героев Десантников, 49 - ООО "РосГосСервис"
Героев Десантников, 61А - ООО "Новая жилищная стратегия"
Героев Десантников, 65 корпус 1 - ООО "Новая жилищная стратегия"
Героев Десантников, 65 корпус 3 - ООО "Новая жилищная стратегия"
Героев Десантников, 7 - ООО "Новая жилищная стратегия"
Героев Десантников, 75 - ООО "Новая жилищная стратегия"
Героев Десантников, 79 - ООО "Новая жилищная стратегия"
Героев Десантников, 87 - ООО "Новая жилищная стратегия"
Героев Десантников, 89 - ООО "Новая жилищная стратегия"
Героев Десантников, 9 - ООО "Оплот"
Героев Десантников, 91 - ООО УК "Цель - л"
Героев Десантников, 95 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Герцена, 15 - ООО "Атмосфера"
Герцена, 1Б - ООО УК "Лавр"
Герцена, 3 - ТСЖ "Герцена 3"
Гладкова, 4, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Гладкова, 5, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Гладкова, 6, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Гордеева, 4 - ООО "Атмосфера"
Грибоедова, 13 - ООО "Атмосфера"
Грибоедова, 16 - ООО "Атмосфера"
Грибоедова, 16А - ООО "Оплот"
Грибоедова, 3, Раевская - ООО "Оплот"
Грибоедова, 9 - ООО "Оплот"
Григорьева, 10 - ООО УК "Малая Земля"
Григорьева, 8 - ООО УК "Малая Земля"
Губернского, 13 - ООО "Новая жилищная стратегия"
Губернского, 18 - ООО УК "НЖК"
Губернского, 28 - ООО "ЖЭК"
Губернского, 2А - ООО "РосГосСервис"
Губернского, 3 А - ТСЖ "Яктан"
Губернского, 32 - ООО УК "СИТИ - СТАР"
Губернского, 4 - ООО УК "Радуга Новороссийск"
Губернского, 52 - ООО УК "Комфортная Среда"
Дзержинского пр., 158 - ООО УК "Радуга Новороссийск"
Дзержинского пр., 160 - ООО УК "Радуга Новороссийск"
Дзержинского пр., 162 - ООО УК "НОРД ОСТ"
Дзержинского пр., 185 - ООО "РЕГИОН"
Дзержинского пр., 192 - ООО УК "СИТИ - СТАР"
Дзержинского пр., 197 - ООО "РосГосСервис"
Дзержинского пр., 198 - ООО "РосГосСервис"
Дзержинского пр., 199 - ООО "Арсенал"
Дзержинского пр., 199А - ООО "РосГосСервис"
Дзержинского пр., 202 - ООО "РосГосСервис"
Дзержинского пр., 205Б - ООО "РосГосСервис"
Дзержинского пр., 207 - ООО "РЕГИОН"
Дзержинского пр., 213А - ООО "РЕГИОН"
Дзержинского пр., 216 - ООО "РосГосСервис"
Дзержинского пр., 217А - ООО "Босфор"
Дзержинского пр., 219 - ООО "Арсенал"
Дзержинского пр., 219А - ООО "Арсенал"
Дзержинского пр., 220/2 - ТСЖ "Афганец"
Дзержинского пр., 221 - ООО УК "Комфортная Среда"
Дзержинского пр., 223 - ООО УК "Комфортная Среда"
Дзержинского пр., 223А - ООО "Босфор"
Дзержинского пр., 224 - ООО "Пик - Комфорт"
Дзержинского пр., 226 - ООО "Пик - Комфорт"
Дзержинского пр., 228 - ООО "Пик - Комфорт"
Дзержинского пр., 230 - ООО "Пик - Комфорт"
Дзержинского пр., 231 - ООО "РосГосСервис"
Дзержинского пр., 232 - ООО "КЖУ"
Дзержинского пр., 234 - ООО "КЖУ"
Дзержинского пр., 238 - ООО УК "Малая Земля"
Дзержинского пр., 240 - ООО УК "Малая Земля"
Дзержинского пр., 244 корпус 10 - УК "Золотой берг"
Дзержинского пр., 244 корпус 11 - УК "Золотой берг"
Дзержинского пр., 244 корпус 5 - УК "Золотой берг"
Дзержинского пр., 244 корпус 6 - УК "Золотой берг"
Дзержинского пр., 244 корпус 7 - УК "Золотой берг"
Дзержинского пр., 244 корпус 8 - УК "Золотой берг"
Дзержинского пр., 244 корпус 9 - УК "Золотой берг"
Днепровский пер., 11 - ООО УК "Комфортная Среда"
Днепровский пер., 3 - ООО "УК "Цемесская бухта"
Днепровский пер., 4 корпус 10 - ООО "Атмосфера"
Днепровский пер., 4 корпус 13 - ООО "Атмосфера"
Днепровский пер., 4 корпус 14 - ООО "Атмосфера"
Днепровский пер., 4 корпус 4 - ООО "Атмосфера"
Днепровский пер., 4 корпус 9 - ООО "Атмосфера"
Днепровский пер., 5 - ООО "АРГУМЕНТ"
Днепровский пер., 7 - ООО УК "Комфортная Среда"
Дружный пер., 1, Мысхако - ООО "РосГосСервис"
Дружный пер., 11, Мысхако - ООО "Оплот"
Екатерининская, 12, Цемдолина - ООО "УК "ВРЕМЯ"
Екатерининская, 18, Цемдолина - ООО "РосГосСервис"
Екатерининская, 2, Цемдолина - ООО "ДОМ - КОМ"
Ермацкий пер., 12 - ООО УК "Альтернатива"
Железнодорожная, 1 - ООО "Атмосфера"
Жуковского, 28 - ООО "Атмосфера"
Жуковского, 30 - ООО "Атмосфера"
Жуковского, 32 - ООО "Атмосфера"
Заводская, 14, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Заводская, 14А, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Заводская, 16, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Заводская, 18, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Заводская, 20, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Заводская, 20А, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Заводская, 22А, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Заводская, 24, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Заводская, 26, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Звонкий пер., 15, Цемдолина - ООО "УК "ВРЕМЯ"
Звонкий пер., 2, Цемдолина - ООО "УК "ВРЕМЯ"
Звонкий пер., 29, Цемдолина - ООО "РосГосСервис"
Звонкий пер., 3, Цемдолина - ООО "УК "ВРЕМЯ"
Звонкий пер., 9А, Цемдолина - ООО "УК "ВРЕМЯ"
Звонкий пер., 9Б, Цемдолина - ООО "УК "ВРЕМЯ"
Золотаревского, 10 - ООО УК "СИТИ - СТАР"
Золотаревского, 12 - ООО "РосГосСервис"
Золотаревского, 8 - ООО УК "СИТИ - СТАР"
Золотаревского, 8А - ООО "Жемчужина Мысхако"
Изумрудная, 2, Мысхако - ООО "УК "РАДА"
Изумрудная, 6, Мысхако - ООО "УК "РАДА"
им. Циолковского, 3/1, Краснодар - ООО "УК АЛЬВИС"
Имени Алексея Матвейкина, 4 - ООО "УКЦ"
Имени Владимира Кайды, 4, Мысхако - ООО "Жемчужина Мысхако"
Имени Сергея Борзенко, 2, Мысхако - ООО "ДОМ - КОМ"
Индустриальная, 1 корпус 1 - ООО "Атмосфера"
Индустриальная, 1 корпус 2 - ООО "Атмосфера"
Индустриальная, 1 корпус 3 - ООО "Атмосфера"
Индустриальная, 1 корпус 4 - ООО "Атмосфера"
Индустриальная, 1 корпус 5 - ООО "Атмосфера"
Индустриальная, 1 корпус 6 - ООО УК "Лавр"
Индустриальная, 5 - ООО "Атмосфера"
Индустриальная, 5А, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Индустриальная, 6 - ООО "Атмосфера"
Индустриальная, 7 - ООО "Атмосфера"
Индустриальная, 9, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Индустриальная, 9а, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Исаева, 1 - ООО "УК "НОВОСИТИ"
Исаева, 13 - ООО "РЕГИОН"
Исаева, 23 - ООО "Атмосфера"
Исаева, 38 - ООО "Атмосфера"
Карамзина, 20 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Карамзина, 27А - ООО "УК "РАДА"
Карамзина, 43 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Карамзина, 45 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Карла Маркса, 13 - ООО "ЖЭК"
Карла Маркса, 17 - ООО "ЮгНовоСервис"
Карла Маркса, 44 - ООО "Атмосфера"
Карла Маркса, 49 - ООО УК "Лавр"
Карла Маркса, 51 - ООО "Атмосфера"
Карла Маркса, 8 - ООО "Атмосфера"
Кипарисовая, 2, Цемдолина - ООО "Ковчег"
Кипарисовая, 4, Цемдолина - ООО "Ковчег"
Кипарисовая, 6, Цемдолина - ООО "Ковчег"
Кирова, 4 - ООО "Атмосфера"
Кирова, 7 - ООО "Оплот"
Козлова, 13 - ООО "Атмосфера"
Козлова, 76 корпус 3 - ООО "УК "ПОМОЩНИК - СЕРВИС"
Кольцовская, 35 - ООО "КЖУ"
Коммунальная, 9, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Коммунистическая, 4А - ООО "РосГосСервис"
Коммунистическая, 5, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Комсомольская, 22 - ООО "Атмосфера"
Комсомольский пер., 11/13, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Конституции, 15 - ООО "РосГосСервис"
Конституции, 19А - ООО "Атмосфера"
Конституции, 19Б - ООО "Атмосфера"
Конституции, 22 - ООО УК "Альтернатива"
Конституции, 33 - ООО "Атмосфера"
Конституции, 8 - ООО "Оплот"
Корницкого, 22 - ООО УК "Лавр"
Котанова, 1 - ООО "УКЦ"
Котанова, 1 корпус 1 - ООО УК "Радуга Новороссийск"
Котанова, 30 - ООО "РосГосСервис"
Котанова, 40 - ООО "РосГосСервис"
Котанова, 7 - ООО "УК "МКД"
Котанова, 7 корпус 1 - ООО "УК "МКД"
Котанова, 7 корпус 2 - ООО "УК "МКД"
Котанова, 7 корпус 3 - ООО "УК "МКД"
Котовского, 4 - ООО "Оплот"
Красина, 29 - ООО "НОВЫЙ ГОРОД"
Красина, 53 корпус 1, Цемдолина - ООО "УК "КРАСИНА"
Красина, 53, Цемдолина - ООО "УК "КРАСИНА"
Красноармейская, 1, Раевская - ООО "Атмосфера"
Красноармейская, 11А - ООО "Атмосфера"
Краснознаменный пер., 10 - ООО "УО Мастер"
Краснознаменный пер., 4 - ООО "УО Мастер"
Краснознаменный пер., 8 - ООО "АРГУМЕНТ"
Куникова, 1 - ООО УК "Лавр"
Куникова, 20А - ООО "РЕГИОН"
Куникова, 21 - ООО УК "Цель - л"
Куникова, 3 - ООО "Атмосфера"
Куникова, 34 - ООО УК "ДОМ"
Куникова, 40 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Куникова, 42 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Куникова, 5 - ООО УК "Лавр"
Куникова, 50 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Куникова, 52 А - ТСЖ "Монолит - 2000"
Куникова, 64 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Куникова, 66 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Куникова, 94 - ООО УК "Альтернатива"
Кутузовская, 115 - ООО "Атмосфера"
Кутузовская, 117 - ООО "УК "ВРЕМЯ"
Леженина, 90 - ООО "Атмосфера"
Лейтенанта Шмидта, 1 - ООО "Атмосфера"
Лейтенанта Шмидта, 11 - ООО "Атмосфера"
Лейтенанта Шмидта, 17 - ООО "УК "Цемесская бухта"
Лейтенанта Шмидта, 27а - ООО "Атмосфера"
Лейтенанта Шмидта, 3 - ООО "Атмосфера"
Лейтенанта Шмидта, 38/40 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Лейтенанта Шмидта, 39 - ООО "ЖЭК"
Лейтенанта Шмидта, 5 - ООО "Атмосфера"
Ленина пр-кт, 13 - ТСЖ "Рассвет"
Ленина пр-кт, 19 - ТСЖ №2
Ленина пр-кт, 28 - ООО "РосГосСервис"
Ленина пр-кт, 35 - ООО "Новая жилищная стратегия"
Ленина пр-кт, 43 - ООО УК "Комфортная Среда"
Ленина пр-кт, 45 - ООО УК "Радуга Новороссийск"
Ленина пр-кт, 47 - ООО "Новая жилищная стратегия"
Ленина пр-кт, 47А - ООО "РЕГИОН"
Ленина пр-кт, 51 - ООО "Новая жилищная стратегия"
Ленина пр-кт, 52 - ООО УК "Малая Земля"
Ленина пр-кт, 52А - ООО УК "Малая Земля"
Ленина пр-кт, 53 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Ленина пр-кт, 55 - ООО УК "СИТИ - СТАР"
Ленина пр-кт, 59 - ООО УК "СИТИ - СТАР"
Ленина пр-кт, 65 - ООО "Новая жилищная стратегия"
Ленина пр-кт, 69 - ООО "РосГосСервис"
Ленина пр-кт, 71 - ООО "УО Мастер"
Ленина пр-кт, 87 - ООО "РЕГИОН"
Ленина пр-кт, 91/1 - ООО "РЕГИОН"
Ленина пр-кт, 91А - ООО УК "Альтернатива"
Ленина пр-кт, 95Б корпус 1 - ООО "Новороссийский ЖЭК"
Ленина пр-кт, 95Б корпус 2 - ООО "Новороссийский ЖЭК"
Ленина пр-кт, 95Г - ООО "Новороссийский ЖЭК"
Ленина пр-кт, 95Д - ООО "Новороссийский ЖЭК"
Ленина пр-кт, 95И - ООО "Новороссийский ЖЭК"
Ленина, 10, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Ленина, 11, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Ленина, 14, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Ленина, 18, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Ленина, 2, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Ленина, 24, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Ленина, 30, Верхнебаканский - ООО "СТРОЙЭКОСЕРВИС"
Ленина, 4, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Ленина, 5, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Ленина, 6, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Ленина, 7, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Ленина, 8, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Лермонтова, 1 - ООО "Атмосфера"
Лермонтова, 10 - ООО "Атмосфера"
Лермонтова, 12 - ООО "Атмосфера"
Лермонтова, 14 - ООО "Атмосфера"
Лермонтова, 2 - ООО "Атмосфера"
Лермонтова, 3 - ООО "Атмосфера"
Лермонтова, 4 - ООО "Атмосфера"
Лермонтова, 5 - ООО "Атмосфера"
Лермонтова, 6 - ООО "Атмосфера"
Лермонтова, 8 - ООО "Атмосфера"
Луначарского, 11 - ООО "Атмосфера"
Луначарского, 11, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Луначарского, 13 - ООО "Атмосфера"
Луначарского, 15 - ООО "Атмосфера"
Луначарского, 17 - ООО "Атмосфера"
Луначарского, 2, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Луначарского, 5 - ООО "Атмосфера"
Луначарского, 5А - ООО "Атмосфера"
Луначарского, 7 - ООО "Атмосфера"
Луначарского, 9 - ООО "Атмосфера"
Любимый пер., 1, Мысхако - ООО "Новая жилищная стратегия"
Любимый пер., 10, Мысхако - ООО "ЮгНовоСервис"
Любимый пер., 12, Мысхако - ООО "Жемчужина Мысхако"
Любимый пер., 14, Мысхако - ООО "Новая жилищная стратегия"
Любимый пер., 19, Мысхако - ООО "Новая жилищная стратегия"
Любимый пер., 3, Мысхако - ООО "Новая жилищная стратегия"
Майская, 21, Большие Хутора - ООО "Атмосфера"
Малоземельская, 10 - ООО "РосГосСервис"
Малоземельская, 14 - ООО УК "Альтернатива"
Малоземельская, 14а - ООО "Ковчег"
Малоземельская, 3 - ООО "РосГосСервис"
Малоземельская, 4 - ООО "РосГосСервис"
Малоземельская, 5 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Малоземельская, 6 - ООО "РосГосСервис"
Малоземельская, 7 - ООО "Новая жилищная стратегия"
Малоземельская, 8 - ООО "РосГосСервис"
Маркова, 1 - ООО "Атмосфера"
Маркова, 2 - ООО "Атмосфера"
Маркова, 3 - ООО "Оплот"
Маркова, 4 - ООО "Оплот"
Маркова, 5 - ООО "Оплот"
Маркова, 6 - ООО "Оплот"
Маркова, 7 - ООО "Оплот"
Мартовский пер., 1 корпус 2, Цемдолина - ООО "Ковчег"
Мартовский пер., 1, Цемдолина - ООО "Ковчег"
Мартовский пер., 3, Цемдолина - ООО "Ковчег"
Мартовский пер., 7, Цемдолина - ООО "Ковчег"
Матвеева, 25 корпус 1, Цемдолина - ООО "ДОМ - КОМ"
Матвеева, 25, Цемдолина - ООО "ДОМ - КОМ"
Межевая, 4 - ООО УК "Альтернатива"
Межевая, 4А - ООО "Атмосфера"
Менжинского, 12 - ООО "Атмосфера"
Менжинского, 14 - ООО "Атмосфера"
Менжинского, 14Б - ООО "Атмосфера"
Менжинского, 16 - ООО "Атмосфера"
Менжинского, 18 - ООО "Атмосфера"
Менжинского, 20/22 - ООО "Атмосфера"
Мефодиевская, 108 - ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НОВЖИЛСЕРВИС"
Микрорайон, 10, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Микрорайон, 11, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Микрорайон, 8, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Микрорайон, 9, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Мира, 12 - ООО УК "Лавр"
Мира, 14/4 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Мира, 15 - ООО УК "Альтернатива"
Мира, 16/18 - ООО УК "СИТИ - СТАР"
Мира, 20 / 22 - ООО УК "Альтернатива"
Мира, 24 - ООО "ЖЭК"
Мира, 25 - ООО УК "НЖК"
Мира, 29 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Мира, 3, Мысхако - ООО "Оплот"
Мира, 37 - ООО "РосГосСервис"
Мира, 45 - ООО УК "Комфортная Среда"
Мира, 45, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Мира, 47 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Мира, 47 - ТСЖ "Новатор"
Мира, 49 - ООО "УК "Цемесская бухта"
Мира, 54, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Мира, 56, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Мира, 58, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Михайлова, 18 - ООО "Атмосфера"
Михайлова, 4 - ООО "Атмосфера"
Михайлова, 5 - ООО "Атмосфера"
Михайлова, 8 - ООО "Атмосфера"
Мичуринский пер., 2 - ООО УК "СИТИ - СТАР"
Мичуринский пер., 4 - ООО "Новая жилищная стратегия"
Молодежная, 12 - ТСЖ "Якорь"
Молодежная, 14 - ООО "РосГосСервис"
Молодежная, 18 - ТСЖ "Лагуна"
Молодежная, 20 - ООО УК "Альтернатива"
Молодежная, 22 - ООО УК "Альтернатива"
Молодежная, 24 - ООО "ЮгНовоСервис"
Молодежная, 26 - ТСЖ "Бриз"
Молодежная, 28А - ООО "РосГосСервис"
Молодежная, 3 х. Семигорский - Население ГРЦ
Молодежная, 8А - ООО УК "Цель - л"
Мореходная, 1 - ООО УК "Цель - л"
Мореходная, 10 - ООО УК "Радуга Новороссийск"
Мореходная, 4 - ООО "МОРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Мореходный проезд, 3 корпус 1 - ООО УК "Цель - л"
Мореходный проезд, 3 корпус 2 - ООО "Ковчег"
Мореходный проезд, 5 корпус 1 - ООО "Ковчег"
Мореходный проезд, 5 корпус 2 - ООО "Ковчег"
Московская, 9 - ООО "РЕГИОН"
Мурата Ахеджака, 16 корпус 1 - ООО "Пик - Комфорт"
Мурата Ахеджака, 16 корпус 2 - ООО "Пик - Комфорт"
Мурата Ахеджака, 18 - ООО "Пик - Комфорт"
Мурата Ахеджака, 3 - ООО "Пик - Комфорт"
Мурата Ахеджака, 3 корпус 1 - ООО "Пик - Комфорт"
Мурата Ахеджака, 4 - ООО "КЖУ"
Мурата Ахеджака, 6 - ООО "КЖУ"
Мухина, 10 х. Семигорский - Население ГРЦ
Мухина, 2 х. Семигорский - Население ГРЦ
Мухина, 4 х. Семигорский - Население ГРЦ
Мухина, 6 х. Семигорский - Население ГРЦ
Мухина, 8 х. Семигорский - Население ГРЦ
Мысхакское шоссе, 54 - ООО УК "Альтернатива"
Мысхакское шоссе, 56 - ООО "РосГосСервис"
Надежды Онайко, 6, Цемдолина - ООО "УК "ВРЕМЯ"
Никитинская, 9 - ООО "Атмосфера"
Новая, 11, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Новая, 13, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Новая, 17, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Новая, 2, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Новая, 21, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Новая, 27, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Новая, 29, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Новая, 4, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Новая, 6, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Новороссийская, 20, Мысхако - ООО "УО Наш Дом"
Новороссийская, 9, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Новороссийских Партизан, 10 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Новороссийское шоссе, 1, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Новороссийское шоссе, 10, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Новороссийское шоссе, 14, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Новороссийское шоссе, 2, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Новороссийское шоссе, 4, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Новороссийское шоссе, 8, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Новороссийской Республики, 1 - ООО УК "НЖК"
Новороссийской Республики, 28 - ООО "РЕГИОН"
Новороссийской Республики, 3 - ООО "УК "Цемесская бухта"
Новороссийской Республики, 33 - ООО "Атмосфера"
Новороссийской Республики, 39 - ООО "Атмосфера"
Новороссийской Республики, 41а - ООО "Атмосфера"
Новороссийской Республики, 54 - ООО "Оплот"
Новороссийской Республики, 54а - ООО "Атмосфера"
Новороссийской Республики, 56 - ООО "Атмосфера"
Объездная, 2, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Овражная, 35, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"
Овражная, 37, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"
Октябрьская, 1 корпус 3 - ООО УК "Радуга Новороссийск"
Октябрьская, 20А - ООО "Атмосфера"
Октябрьская, 3, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Октябрьская, 5, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Октябрьская, 9, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Островского, 1, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Островского, 3, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Островского, 4, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Островского, 5, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Островского, 6, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Парк А, 702 - ООО "Атмосфера"
Парк А, 703 - ООО "Атмосфера"
Парк А, 704 - ООО "Атмосфера"
Парк А, 705 - ООО "Атмосфера"
Парк А, 706 - ООО "Атмосфера"
Парк А, 707 - ООО "Атмосфера"
Парк А, 707А - ООО "Атмосфера"
Парк А, 708 - ООО "Атмосфера"
Парк А, 708а - ООО "Атмосфера"
Парк А, 710 - ООО "Атмосфера"
Парк Б, 2 - ООО "Атмосфера"
Парк Б, 23А - ООО "Атмосфера"
Парк Б, 24 - ООО "Атмосфера"
Парк Б, 27 - ООО "Атмосфера"
Парк Б, 28 - ООО "Атмосфера"
Парк Б, 29 - ООО "Атмосфера"
Парк Б, 3 - ООО "Атмосфера"
Парк Б, 30 - ООО "Атмосфера"
Парк Б, 35 - ООО "Атмосфера"
Парк Б, 36 - ООО "Атмосфера"
Парк Б, 4 - ООО "Атмосфера"
Парк Б, 88Б - ООО "Атмосфера"
Парк Б, 88Д - ООО "Атмосфера"
Парковая, 18А корпус 1, Мысхако - ООО УК "Альтернатива"
Парковая, 18А корпус 2, Мысхако - ООО УК "Альтернатива"
Парковая, 18А корпус 3, Мысхако - ООО УК "Альтернатива"
Парковая, 20, Мысхако - ООО УК "Альтернатива"
Парковая, 22, Мысхако - ООО УК "Альтернатива"
Парковая, 32 корпус 1, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 100, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 101, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 102, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 103, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 104, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 105, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 106, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 107, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 108, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 109, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 11, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 110, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 12, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 13, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 14, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 15, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 16, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 17, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 18, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 19, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 2, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 20, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 21, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 23, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 24, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 25, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 26, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 27, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 28, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 29, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 3, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 30, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 31, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 32, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 33, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 34, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 35, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 36, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 37, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 38, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 39, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 4, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 40, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 42, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 43, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 44, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 45, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 46, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 47, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 48, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 49, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 5, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 50, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 51, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 52, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 53, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 54, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 55, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 56, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 57, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 58, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 59, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 6, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 60, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 61, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 62, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 63, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 64, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 65, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 66, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 67, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 68, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 69, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 7, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 70, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 71, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 72, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 73, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 74, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 75, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 77, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 78, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 79, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 8, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 81, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 82, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 83, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 84, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 85, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 86, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 87, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 88, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 89, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 9, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 90, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 91, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 92, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 93, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 94, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 95, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 96, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 97, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 98, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парковая, 32 корпус 99, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"
Парусная, 10 корпус 2, Краснодар - ООО "УК "ПИОНЕР"
Пархоменко, 35 - ООО "Атмосфера"
Пархоменко, 37 - ООО "Атмосфера"
Пенайская, 10 - ООО "Оплот"
Пенайская, 12 - ООО "Атмосфера"
Пенайская, 14 - ООО "Атмосфера"
Пенайская, 16 - ООО "Атмосфера"
Пенайская, 5 - ООО "Атмосфера"
Пенайская, 7 - ООО "Атмосфера"
Пенайская, 8 - ООО "Атмосфера"
Пенайская, 9 - ООО "Атмосфера"
Первомайская, 11 - ООО УК "Альтернатива"
Первомайская, 3б - ООО "УК "Цемесская бухта"
Первомайская, 5 - ООО "РЕГИОН"
Первомайская, 7 - ООО "Атмосфера"
Пионерская, 12 - ООО "РосГосСервис"
Пионерская, 15 - ТСЖ "Медик "
Пионерская, 17 - ТСЖ №22
Пионерская, 18 - ООО "Пик - Комфорт"
Пионерская, 19 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Пионерская, 21 - ООО УК "Цель - л"
Пионерская, 21а - ООО УК "СИТИ - СТАР"
Пионерская, 21а корпус 1 - ООО УК "Альтернатива"
Пионерская, 21б - ООО УК "Цель - л"
Пионерская, 23 - ООО "ЖЭК"
Пионерская, 23а - ООО "ЖЭК"
Пионерская, 23А корпус 2 - ООО "ЖЭК"
Пионерская, 27 - ООО УК "СИТИ - СТАР"
Пионерская, 43 - ООО "Пик - Комфорт"
Пионерская, 45 - ООО "Пик - Комфорт"
Пионерская, 9 - ООО "Оплот"
Победы, 17б - ООО "Атмосфера"
Победы, 19 - ООО "РЕСТОРАН "ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ"
Победы, 22 - ООО "РЕСТОРАН "ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ"
Победы, 23 - ООО "РЕСТОРАН "ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ"
Победы, 25 - ООО "РЕСТОРАН "ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ"
Победы, 38а - ООО "Атмосфера"
Портовая, 19 - ООО УК "НОРД ОСТ"
Прибойный пер., 48 - ООО "МОРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Привокзальная, 1, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Пролетарская, 10 - ООО "Атмосфера"
Пролетарская, 11 - ООО "Атмосфера"
Пролетарская, 14 - ООО "Атмосфера"
Пролетарская, 16 - ООО "Атмосфера"
Пролетарская, 18 - ООО "Атмосфера"
Пролетарская, 2 - ООО "Оплот"
Пролетарская, 3 - ООО "Атмосфера"
Пролетарская, 6 - ООО "Атмосфера"
Промышленная, 1, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Промышленная, 3, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Промышленная, 32, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Промышленная, 6, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Профсоюзная, 20А - ООО "Атмосфера"
Профсоюзная, 22А - ООО "Атмосфера"
Пугачевский пер., 19 - ООО "Атмосфера"
Пушкинская, 2 - ООО "Атмосфера"
Пушкинская, 3 - ООО "Атмосфера"
Пушкинская, 9 - ООО "Атмосфера"
Революции 1905 года, 21 - ООО "Новая жилищная стратегия"
Революции 1905 года, 29 - ООО "Атмосфера"
Революции 1905 года, 35 - ООО УК "Радуга Новороссийск"
Революции 1905 года, 6 - ООО УК "Альтернатива"
Робеспьера, 3 - ООО "Атмосфера"
Робеспьера, 4 - ООО "Атмосфера"
Рубина, 1 - ООО УК "СИТИ - СТАР"
Рубина, 23 - ООО "Атмосфера"
Рубина, 3 - ООО УК "СИТИ - СТАР"
Ручейная, 29 - ООО УК "Радуга Новороссийск"
Рябиновая, 15 корпус 1, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"
Рябиновая, 15 корпус 2, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"
Рябиновая, 15 корпус 3, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"
Рябиновая, 15 корпус 4, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"
Рябиновая, 15 корпус 5, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"
Сакко и Ванцетти, 11а - ООО "УК "Цемесская бухта"
Сакко и Ванцетти, 12 - ООО "Атмосфера"
Сакко и Ванцетти, 14 - ООО "Атмосфера"
Сакко и Ванцетти, 21 - ООО "Атмосфера"
Сакко и Ванцетти, 22 - ООО "УК "Цемесская бухта"
Сакко и Ванцетти, 28 корпус 5 - ООО "Атмосфера"
Сакко и Ванцетти, 28 корпус 6 - ООО "Атмосфера"
Сакко и Ванцетти, 28 корпус 7 - ООО "Атмосфера"
Сакко и Ванцетти, 29 - ООО "Атмосфера"
Сакко и Ванцетти, 32 - ООО "Атмосфера"
Сакко и Ванцетти, 36 - ООО "Атмосфера"
Сакко и Ванцетти, 40 - ООО "Атмосфера"
Сакко и Ванцетти, 6/8 - ООО "Оплот"
Свердлова, 16 - ООО УК "СИТИ - СТАР"
Свердлова, 16А - ООО УК "СИТИ - СТАР"
Свердлова, 16Б - ООО "РЕГИОН"
Свердлова, 42 - ООО "ЖЭК"
Светлый пер., 7 - ООО "Атмосфера"
Свободы, 30 А, с. Цемдолина - ТСЖ "ТСЖ Свободы"
Свободы, 40 - ООО "Атмосфера"
Серебрякова наб., 17 - ООО "ЖЭК"
Серебрякова наб., 29в - ООО "УК "НОВОСИТИ"
Серебрякова наб., 39 - ООО "Атмосфера"
Серебрякова наб., 43 - ООО "СТРОЙСЕРВИС"
Серебрякова наб., 49 - ООО УК "Радуга Новороссийск"
Серебрякова наб., 53А - ООО "РосГосСервис"
Серебрякова наб., 55А - ООО "Атмосфера"
Серебрякова наб., 59 - ООО "СТРОЙСЕРВИС"
Серебрякова наб., 61а - ООО "ЖЭК"
Серебрякова наб., 79б - ООО "Арсенал"
Серова, 17 - ООО "ЮгНовоСервис"
Сипягина, 22 - ООО "Оплот"
Снайпера Рубахо, 12 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Снайпера Рубахо, 2 - ООО "Атмосфера"
Снайпера Рубахо, 23 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"
Снайпера Рубахо, 3 - ООО "Атмосфера"
Снайпера Рубахо, 6 - ООО "Атмосфера"
Снайпера Рубахо, 8 - ООО "Атмосфера"
Снайпера Рубахо, 9 - ООО "Атмосфера"
Советов, 44А -
Советов, 58 - ООО "Новая жилищная стратегия"
Советов, 70 - ООО "Атмосфера"
Советов, 72 - ООО "Атмосфера"
Соколова, 15, Мысхако - ООО "ДОМ - КОМ"
Соколова, 17, Мысхако - ООО "ДОМ - КОМ"
Соколова, 7, Мысхако - ООО "Новая жилищная стратегия"
Соколова, 9, Мысхако - ООО "Новая жилищная стратегия"
Стадионная, 4, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Стадионная, 4А, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Стадионная, 6, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Стадионная, 6А, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Староцемесский пер., 16 корпус 1, Цемдолина - ООО "УК "ВРЕМЯ"
Староцемесский пер., 16, Цемдолина - ООО "УК "ВРЕМЯ"
Староцемесский пер., 18, Цемдолина - ООО "УК "ВРЕМЯ"
Староцемесский пер., 20, Цемдолина - ООО "УК "ВРЕМЯ"
Степана Разина, 16 - ООО "Атмосфера"
Суворовская, 1 - ООО "РосГосСервис"
Суворовская, 10 - ООО "Атмосфера"
Суворовская, 11 - ООО "Атмосфера"
Суворовская, 12 - ООО "Атмосфера"
Суворовская, 14 - ООО "Атмосфера"
Суворовская, 16 - ООО "Атмосфера"
Суворовская, 17 - ООО "Атмосфера"
Суворовская, 18 - ООО "Атмосфера"
Суворовская, 20 - ООО "Атмосфера"
Суворовская, 2Б - ООО "РосГосСервис"
Суворовская, 3 - ООО "Атмосфера"
Суворовская, 31 - ООО "Атмосфера"
Суворовская, 32А - ООО "Жемчужина Мысхако"
Суворовская, 33 - ООО "Атмосфера"
Суворовская, 34В - ООО УК "НОРД ОСТ"
Суворовская, 35 - ООО "Атмосфера"
Суворовская, 4 - ООО "Оплот"
Суворовская, 51 - ООО "Атмосфера"
Суворовская, 53 - ООО "Атмосфера"
Суворовская, 55 - ООО "Атмосфера"
Суворовская, 57 - ООО "Атмосфера"
Суворовская, 59 - ООО "Атмосфера"
Суворовская, 6 - ООО "Оплот"
Суворовская, 69 - ООО "УО Наш Дом"
Суворовская, 7 - ООО "Атмосфера"
Суворовская, 71 - ООО "УО Наш Дом"
Суворовская, 77 - ООО УК "Малая Земля"
Суворовская, 79 - ООО УК "Малая Земля"
Суворовская, 8 - ООО "Оплот"
Суворовская, 9 - ООО "Атмосфера"
Суджукская, 45 - ООО "МОРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Сухумское ш., 1 - ООО "Атмосфера"
Сухумское ш., 100 - ООО "Атмосфера"
Сухумское ш., 102 - ООО "Атмосфера"
Сухумское ш., 108а - ООО "Атмосфера"
Сухумское ш., 74 - ООО "Оплот"
Сухумское ш., 86 - ООО "Оплот"
Сухумское ш., 88 - ООО "Оплот"
Сухумское ш., 94 - ООО "Атмосфера"
Сухумское ш., 98 - ООО "Атмосфера"
Счастливый пер., 26, Мысхако - ООО "РосГосСервис"
тер.. Автодорога Юровка - Раевская - Новороссийск, 22 - й км, 1 корпус 1 - ООО УК "Комфортная Среда"
тер.. Автодорога Юровка - Раевская - Новороссийск, 22 - й км, 1 корпус 2 - ООО УК "Комфортная Среда"
тер.. Автодорога Юровка - Раевская - Новороссийск, 22 - й км, 1 корпус 3 - ООО УК "Комфортная Среда"
Титан, 1, Верхнебаканский - ООО "Оплот"
Титан, 10, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Титан, 11, Верхнебаканский - ООО "Оплот"
Титан, 14, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Титан, 15, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Титан, 16, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Титан, 17, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Титан, 18, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Титан, 19, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Титан, 2, Верхнебаканский - ООО "Оплот"
Титан, 20, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Титан, 21, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Титан, 23, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Титан, 3, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Титан, 4, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Титан, 5, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Титан, 6, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Титан, 7, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Титан, 8, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Титан, 9, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Титановская, 22, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"
Тихоступа, 11 - ООО "Атмосфера"
Тихоступа, 13 - ООО "Оплот"
Тихоступа, 14 - ООО "Атмосфера"
Тихоступа, 15 - ООО "Атмосфера"
Тихоступа, 16 - ООО "Атмосфера"
Тихоступа, 17 - ООО "Атмосфера"
Тихоступа, 18 - ООО "Оплот"
Тихоступа, 20 - ООО "Оплот"
Тихоступа, 4 - ООО "Оплот"
Тихоступа, 5 - ООО "Атмосфера"
Тихоступа, 5А - ООО "Оплот"
Тихоступа, 6 - ООО "Атмосфера"
Тихоступа, 7 - ООО "Оплот"
Тихоступа, 8 - ООО "Оплот"
Тихоступа, 9 - ООО "Атмосфера"
Тобольская, 7 А - ООО "РЕПИНО"
Толстого, 13, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Толстого, 15 - ООО "Атмосфера"
Толстого, 15, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Толстого, 31 - ООО УК "НЖК"
Тополиный пер., 3, Мысхако - ООО "УК "РАДА"
Труда, 9, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Удалова, 10 - ООО УК "Кутузовская"
Удалова, 10 корпус 1 - ООО УК "Кутузовская"
Удалова, 5 - ООО "УКЦ"
Удалова, 7 - ООО "УКЦ"
Фисанова, 11 - ООО "Атмосфера"
Фисанова, 13 - ООО "Атмосфера"
Фисанова, 25 - ООО "Атмосфера"
Фисанова, 62 - ООО "Атмосфера"
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Хворостянского, 13Б - ООО УК "Цель - л"
Хворостянского, 21 - ООО "Жемчужина Мысхако"
Хворостянского, 25 - ООО УК "Кутузовская"
Хворостянского, 25 корпус 1 - ООО УК "Кутузовская"
Хворостянского, 25 корпус 2 - ООО УК "Кутузовская"
Хворостянского, 3 - ТСЖ "Педагог"
Хворостянского, 7 - ООО УК "СИТИ - СТАР"
Цедрика, 36 - ООО "Атмосфера"
Цемзавод Пролетарий, 203 - ООО "Оплот"
Цемзавод Пролетарий, 206 - ООО "Оплот"
Цемзавод Пролетарий, 207 - ООО "Оплот"
Цемзавод Пролетарий, 208 - ООО "Оплот"
Цемзавод Пролетарий, 210 - ООО "Оплот"
Цемзавод Пролетарий, 211 - ООО "Оплот"
Цемзавод Пролетарий, 212 - ООО "Оплот"
Циолковского, 7 - ООО "РЕГИОН"
Чайковского, 10А - ООО "ЛАЙТХАУС"
Чайковского, 12А - ООО "Атмосфера"
Чайковского, 12Б - ООО "Атмосфера"
Чайковского, 12В - ООО "Атмосфера"
Чайковского, 12Г - ООО "Атмосфера"
Чайковского, 67А - ООО "Атмосфера"
Челюскинцев, 24 - ООО "МОРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Челюскинцев, 26 - ООО "Атмосфера"
Челюскинцев, 47 - ООО УК "Альтернатива"
Черняховского, 10/12 - ООО "Оплот"
Черняховского, 17 - ТСН "КАСКАД"
Черняховского, 19 - ТСН "КАСКАД"
Черняховского, 21 - ТСН "КАСКАД"
Черняховского, 3 - ООО "СТРОЙСЕРВИС"
Черняховского, 4 - ООО "Атмосфера"
Черняховского, 6 - ООО "Атмосфера"
Чехова, 20 - ТСЖ №19
Чехова, 2А, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"
Шаумяна, 13 - ООО "Атмосфера"
Шаумяна, 16 - ООО "Оплот"
Шаумяна, 18 - ООО "Оплот"
Шаумяна, 24 - ООО "Атмосфера"
Шаумяна, 34 - ООО "Атмосфера"
Шаумяна, 37 - ООО "Атмосфера"
Шаумяна, 40 - ООО "Оплот"
Шаумяна, 7 - ООО "Оплот"
Шаумяна, 8 - ООО "Атмосфера"
Шевченко, 22 - ООО "УК "НОВОСИТИ"
Шевченко, 24 - ООО "УК "НОВОСИТИ"
Шевченко, 4 - ООО "Атмосфера"
Шевченко, 55 - ООО "РЕГИОН"
Шиллеровская, 7 - ООО "РЕГИОН"
Школьная, 11, Мысхако - ООО "РосГосСервис"
Школьная, 13, Мысхако - ООО "РосГосСервис"
Шоссейная, 14Е корпус 1, Мысхако - ООО "Жемчужина Мысхако"
Шоссейная, 14Е корпус 2, Мысхако - ООО "Жемчужина Мысхако"
Шоссейная, 1А, Мысхако - ООО "РосГосСервис"
Шоссейная, 23, Мысхако - ООО "Жемчужина Мысхако"
Шоссейная, 27 корпус 1, Мысхако - ООО "Жемчужина Мысхако"
Шоссейная, 27 корпус 2, Мысхако - ООО "Жемчужина Мысхако"
Шоссейная, 29, Мысхако - ООО "УК "РАДА"
Шоссейная, 37, Мысхако - ООО "УК "РАДА"
Щелевая, 15 - ООО "Атмосфера"
Щелевая, 4 - ООО "Атмосфера"
Щорса, 3 - ООО "УК "Август"
Элеваторная, 11 - ООО "Атмосфера"
Элеваторная, 13 - ООО "Атмосфера"
Элеваторная, 24 - ООО "Атмосфера"
Элеваторная, 45 - ООО "Оплот"
Элеваторная, 57/61 - ООО "Атмосфера"
Элеваторная, 63 - ООО "Атмосфера"
Элеваторная, 65 - ООО "Атмосфера"
Элеваторная, 7 - ООО "Атмосфера"
Элеваторная, 71 - ООО "Атмосфера"
Элеваторная, 9 - ООО "Атмосфера"
Энгельса, 35 - ООО "Оплот"
Энгельса, 35А - ООО "Атмосфера"
Энгельса, 39 - ООО "Атмосфера"
Энгельса, 41 - ООО "Атмосфера"
Энгельса, 51 - ТСЖ №1
Энгельса, 63 - ООО "Оплот"
Энгельса, 69А - ООО "Атмосфера"
Энгельса, 69Б - ООО "Атмосфера"
Энгельса, 70 - ООО "Атмосфера"
Энгельса, 72 - ООО "Атмосфера"
Энгельса, 79 - ООО "УО Наш Дом"
Энгельса, 82 - ООО "РЕГИОН"
Энгельса, 91 - ООО "Атмосфера"
Энгельса, 93 - ООО УК "ПРИЧАЛ"
Энгельса, 95 - ООО "РЕГИОН"
Южная, 10А - ООО УК "Цемесская бухта"
Южная, 11 - ООО "Пик - Комфорт"
Южная, 13 - ООО "Пик - Комфорт"
Южная, 14 - ООО УК "Лавр"
Южная, 15 - ООО "Пик - Комфорт"
Южная, 17 - ООО "Пик - Комфорт"
Южная, 19 - ООО "КЖУ"
Южная, 21 - ООО "Пик - Комфорт"
Южная, 23 - ООО "Пик - Комфорт"
Южная, 25 - ООО "Пик - Комфорт"
Южная, 27 - ООО "Пик - Комфорт"
Южная, 29 - ООО "Пик - Комфорт"
Южная, 5 - ООО "Пик - Комфорт"
Южная, 6 - ООО "Пик - Комфорт"
Южная, 7 - ООО "Пик - Комфорт"
Южная, 9 - ООО "КЖУ"
Ярославская, 113 корпус 1, Краснодар - ООО "УК "ПИОНЕР"
Ярославская, 113, Краснодар - ООО "УК "ПИОНЕР"
Ясельная, 6, Гайдук - ООО "Атмосфера"
Ясельный пер., 12А - ООО "Атмосфера"
*указаны адреса МКД и муниципальные учреждения, которые не обратились в Новороссийские тепловые сети за проверкой готовности к зиме, либо где работы были проведены не в полном соответствии с правилами, по данным на 18 сентября 2023 год.