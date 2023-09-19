Дома в городе не готовы к отопительному сезону Фото: Александр ГЛУЗ

Всего месяц остается до начала отопительного сезона. Активно к нему готовились и в Новороссийске. На сегодня практически все из 162 километров теплосетей, 80 котельных, 32 центральных тепловых пункта и четырех насосных станций готовы к подаче ресурса в дома. В капитальные и текущие ремонты в нынешнем году вложено почти 80 миллионов рублей. Однако все эти мероприятия дадут эффект, только если и сами многоэтажки города-героя провели обязательные работы, выполнения которых требует законодательство.

«Критерии готовности к зиме перечислены в Правилах, утвержденных приказом Минэнерго РФ № 103 от 12.02.13», - напоминает замдиректора филиала АТЭК «Новороссийские тепловые сети» Сергей Дрелин.

«Согласно им, управляющим компаниям, ТСЖ и прямым абонентам необходимо оплатить долги за тепло и горячую воду, выполнить гидравлические испытания и промывку системы отопления, а также проверить исправность приборов учета и провести ряд других мероприятий!», - уточняет Сергей Дрелин.

В городе-герое есть обслуживающие организации, которые начали проводить промывку и опрессовку уже с мая, однако таких единицы. Лучше всего уровень готовности у социальных учреждений: больниц, школ, детских садов, - выше 90 процентов! А вот в жилых домах весь комплекс требуемых по закону мероприятий выполнен всего в 40 процентах! Такой подход ставит под угрозу комфорт проживания граждан в зимнее время года, уверены ресурсники.

«Что там происходит внутри с трубами, как будет распределяться теплоноситель или же батареи будут теплыми лишь по некоторым стоякам? Это зависит уже не от нас, а от управляющих компаний», - уверены специалисты Новороссийских теплосетей.

Даже если кто-то из таких потребителей получит акт готовности в последний момент, то он будет выдан с замечаниями, которые необходимо будет устранить в короткие сроки, - констатируют тепловики. Иначе стабильное и бесперебойное теплоснабжение по данным адресам не гарантируется. Ведь в прошлом году большинство жалоб на некачественное отопление поступало как раз из многоэтажек, где опрессовку и промывку проводили некачественно либо вовсе фиктивно.

Чтобы зимой не испытывать проблем с теплом и горячей водой, тепловики призывают Советы домов и ТОСы к активным действиям по контролю деятельности управляющих компаний и ТСЖ. Ведь комфорт в домах - это солидарная ответственность как самих коммунальщиков, так и жильцов и их управленцев.

В каких домах зимой могут возникнуть проблемы с теплом?*

*указаны адреса МКД и муниципальные учреждения, которые не обратились в Новороссийские тепловые сети за проверкой готовности к зиме, либо где работы были проведены не в полном соответствии с правилами, по данным на 18 сентября 2023 год.

Адрес - Учреждение / управляющая компания

13 Ущелье, 1 - ООО "Оплот"

13 Ущелье, 2 - ООО "Оплот"

40 лет Октября, 10А, Верхнебаканский - ООО "КУБАНЬРЕМСТРОЙ"

8-я Щель, 30 корпус 1, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"

8-я Щель, 30 корпус 2, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"

8-я Щель, 30, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"

8-я Щель, 32 корпус 1, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"

8-я Щель, 32 корпус 2, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"

8-я Щель, 32 корпус 3, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"

8-я Щель, 32 корпус 4, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"

8-я Щель, 32 корпус 5, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"

8-я Щель, 32 корпус 6, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"

8-я Щель, 32 корпус 7, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"

8-я Щель, 32а, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"

8-я Щель, 32б, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"

8-я Щель, 32в, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"

Алексеева, 54 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Анапское ш., 108 - ООО "АРГУМЕНТ"

Анапское ш., 23А - ООО "РосГосСервис"

Анапское ш., 23Б - ООО "РосГосСервис"

Анапское ш., 37 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Анапское ш., 37А - ООО "Арсенал"

Анапское ш., 39 - ООО УК "Альтернатива"

Анапское ш., 41Н корпус 1 - ООО "Ковчег"

Анапское ш., 41Н корпус 2 - ООО "Ковчег"

Анапское ш., 41П - ООО "Новая жилищная стратегия"

Анапское ш., 54 корпус 1 - ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 54 корпус 10 - ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 54 корпус 11 - ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 54 корпус 12 - ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 54 корпус 13 - ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 54 корпус 2 - ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 54 корпус 3 - ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 54 корпус 4 - ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 54 корпус 5 - ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 54 корпус 6 - ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 54 корпус 7 - ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 54 корпус 8 - ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 54 корпус 9 - ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 56 корпус 14 - ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 56 корпус 15 - ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 56 корпус 16 - ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 56 корпус 17 - ООО "Атмосфера"

Анапское ш., 56 корпус 19 - ООО "Атмосфера"

Аршинцева, 25а - ООО "Оплот"

Аршинцева, 3 - ООО "Атмосфера"

Аршинцева, 4 - ООО "Оплот"

Аршинцева, 6 - ООО "Оплот"

Бориса Пупко, 1 - ООО "Пик - Комфорт"

Бориса Пупко, 3 - ООО "Пик - Комфорт"

Бориса Пупко, 5 - ООО "Пик - Комфорт"

Бориса Пупко, 5 корпус 1 - ООО "Пик - Комфорт"

Борисова, 10 - ООО "Атмосфера"

Борисова, 12, Б Новороссийск - ООО "Атмосфера"

Борисова, 14 - ООО "Атмосфера"

Борисова, 15 - ООО "Атмосфера"

Борисова, 15а - ООО "УК "Цемесская бухта"

Борисова, 17 - ООО "Атмосфера"

Борисова, 18 - ООО "УК "Цемесская бухта"

Борисова, 26 - ООО "Оплот"

Борисова, 28 - ООО "Оплот"

Борисова, 3 - ООО "Атмосфера"

Борисова, 30 - ООО "Оплот"

Борисова, 32 - ООО УК "НОРД ОСТ"

Борисова, 34 - ООО "Оплот"

Борисова, 36 - ООО УК "НОРД ОСТ"

Борисова, 38а - ООО "Атмосфера"

Борисова, 38б - ООО "Атмосфера"

Борисова, 3а - ООО "Атмосфера"

Борисова, 4 - ООО "Атмосфера"

Борисова, 40а - ООО "Атмосфера"

Борисова, 40б - ООО "Атмосфера"

Борисова, 40в - ООО "Атмосфера"

Борисова, 8 - ООО "Атмосфера"

Васенко, 10/12 - ООО "УК "Цемесская бухта"

Васенко, 13 - ООО "Оплот"

Васенко, 14 - ООО "Атмосфера"

Васенко, 15 - ООО "Оплот"

Васенко, 16 - ООО "Атмосфера"

Васенко, 22/28 - ООО "УК "Цемесская бухта"

Васенко, 32 - ООО "Атмосфера"

Вербовая, 11 - ООО УК "СИТИ - СТАР"

Вербовая, 11 А - ООО УК "СИТИ - СТАР"

Вербовая, 13 - ООО УК "Альтернатива"

Вербовая, 15 - ООО УК "Цель - л"

Видова, 100 - ООО "РЕГИОН"

Видова, 119 - ТСЖ №9

Видова, 121 - ТСЖ №8

Видова, 121А корпус 3 - ООО УК "Радуга Новороссийск"

Видова, 121А корпус 4 - ООО УК "Радуга Новороссийск"

Видова, 121А корпус 5 - ООО УК "Альтернатива"

Видова, 121А корпус 6 - ООО УК "Альтернатива"

Видова, 121А корпус 7 - ООО УК "Альтернатива"

Видова, 121А корпус 8 - ООО УК "Радуга Новороссийск"

Видова, 123 - ООО УК "Комфортная Среда"

Видова, 131 корпус 1 - ООО "Атмосфера"

Видова, 131 корпус 2 - ООО "Атмосфера"

Видова, 133 корпус 1 - ООО "Атмосфера"

Видова, 133 корпус 2 - ООО "Атмосфера"

Видова, 137А - ООО "АРГУМЕНТ"

Видова, 149 - ООО "КЖУ"

Видова, 153 - ТСН "ТСЖ Первый" (РосГосСервис)

Видова, 153 корпус 1 - ООО "АРГУМЕНТ"

Видова, 153 корпус 2 - ООО "АРГУМЕНТ"

Видова, 156А - ООО УК "Комфортная Среда"

Видова, 157 - ООО "Новая жилищная стратегия"

Видова, 157 - ТСН "ТСЖ Видова №157"

Видова, 158А - ООО "УК "Цемесская бухта"

Видова, 160А - ООО "РЕГИОН"

Видова, 163А - ООО "АРГУМЕНТ"

Видова, 164А - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Видова, 167 - ТСЖ "Юпитер"

Видова, 167 Б - ООО "РЕПИНО"

Видова, 171 - ООО "АРГУМЕНТ"

Видова, 171 корпус А - ООО "РЕГИОН"

Видова, 173 - ООО "АРГУМЕНТ"

Видова, 174 - ООО "УК "Цемесская бухта"

Видова, 176А - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Видова, 177 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Видова, 178 - ООО "РЕГИОН"

Видова, 178А - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Видова, 182 - ООО "Оплот"

Видова, 184 - ООО "Оплот"

Видова, 196 - ООО "Новая жилищная стратегия"

Видова, 196А - ООО "Новая жилищная стратегия"

Видова, 65 - ООО "РосГосСервис"

Видова, 83 - ООО "РЕГИОН"

Войсковой проезд, 2 корпус 13 - ООО УК "Комфортная Среда"

Войсковой проезд, 2 корпус 15 - ООО УК "Комфортная Среда"

Войсковой проезд, 2 корпус 18 - ООО УК "Комфортная Среда"

Войсковой проезд, 2 корпус 23 - ООО УК "Комфортная Среда"

Волгоградская, 14 - ООО "РосГосСервис"

Волгоградская, 18 - ООО "РосГосСервис"

Волгоградская, 2 - ООО "РосГосСервис"

Волгоградская, 26А - ООО "РосГосСервис"

Волгоградская, 28 - ООО "РосГосСервис"

Волгоградская, 30 - ООО "РосГосСервис"

Волгоградская, 34/1 - ООО "РосГосСервис"

Волгоградская, 36 - ООО "Новая жилищная стратегия"

Волгоградская, 38 - ООО "Новая жилищная стратегия"

Волгоградская, 4 - ООО "УК "Цемесская бухта"

Волгоградская, 40 - ООО "Новая жилищная стратегия"

Волгоградская, 42 - ООО "РосГосСервис"

Волгоградская, 44 - ООО "РосГосСервис"

Волгоградская, 48 - ООО "РосГосСервис"

Восточная, 3, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Восточная, 5, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Восточная, 7, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Восточный пер., 16, Цемдолина - ООО "УК "Цемесская бухта"

Вруцкого, 29А - ООО "УО Наш Дом"

Вруцкого, 31А - ООО "РЕГИОН"

Вруцкого, 31А корпус 1 - ООО "РЕГИОН"

Встречная, 21, Мысхако - ООО "Новая жилищная стратегия"

Гагарина, 3, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Гайдара, 25 - ООО "РосГосСервис"

Гайдара, 2А - ООО "РЕГИОН"

Героев Десантников, 15 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Героев Десантников, 22 - ООО УК "Радуга Новороссийск"

Героев Десантников, 24 - ООО УК "Радуга Новороссийск"

Героев Десантников, 27 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Героев Десантников, 28 - ООО "РосГосСервис"

Героев Десантников, 32 - ТСЖ №20

Героев Десантников, 33 - ООО "РосГосСервис"

Героев Десантников, 34 - ООО "Пик - Комфорт"

Героев Десантников, 35 - ООО УК "Радуга Новороссийск"

Героев Десантников, 49 - ООО "РосГосСервис"

Героев Десантников, 61А - ООО "Новая жилищная стратегия"

Героев Десантников, 65 корпус 1 - ООО "Новая жилищная стратегия"

Героев Десантников, 65 корпус 3 - ООО "Новая жилищная стратегия"

Героев Десантников, 7 - ООО "Новая жилищная стратегия"

Героев Десантников, 75 - ООО "Новая жилищная стратегия"

Героев Десантников, 79 - ООО "Новая жилищная стратегия"

Героев Десантников, 87 - ООО "Новая жилищная стратегия"

Героев Десантников, 89 - ООО "Новая жилищная стратегия"

Героев Десантников, 9 - ООО "Оплот"

Героев Десантников, 91 - ООО УК "Цель - л"

Героев Десантников, 95 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Герцена, 15 - ООО "Атмосфера"

Герцена, 1Б - ООО УК "Лавр"

Герцена, 3 - ТСЖ "Герцена 3"

Гладкова, 4, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Гладкова, 5, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Гладкова, 6, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Гордеева, 4 - ООО "Атмосфера"

Грибоедова, 13 - ООО "Атмосфера"

Грибоедова, 16 - ООО "Атмосфера"

Грибоедова, 16А - ООО "Оплот"

Грибоедова, 3, Раевская - ООО "Оплот"

Грибоедова, 9 - ООО "Оплот"

Григорьева, 10 - ООО УК "Малая Земля"

Григорьева, 8 - ООО УК "Малая Земля"

Губернского, 13 - ООО "Новая жилищная стратегия"

Губернского, 18 - ООО УК "НЖК"

Губернского, 28 - ООО "ЖЭК"

Губернского, 2А - ООО "РосГосСервис"

Губернского, 3 А - ТСЖ "Яктан"

Губернского, 32 - ООО УК "СИТИ - СТАР"

Губернского, 4 - ООО УК "Радуга Новороссийск"

Губернского, 52 - ООО УК "Комфортная Среда"

Дзержинского пр., 158 - ООО УК "Радуга Новороссийск"

Дзержинского пр., 160 - ООО УК "Радуга Новороссийск"

Дзержинского пр., 162 - ООО УК "НОРД ОСТ"

Дзержинского пр., 185 - ООО "РЕГИОН"

Дзержинского пр., 192 - ООО УК "СИТИ - СТАР"

Дзержинского пр., 197 - ООО "РосГосСервис"

Дзержинского пр., 198 - ООО "РосГосСервис"

Дзержинского пр., 199 - ООО "Арсенал"

Дзержинского пр., 199А - ООО "РосГосСервис"

Дзержинского пр., 202 - ООО "РосГосСервис"

Дзержинского пр., 205Б - ООО "РосГосСервис"

Дзержинского пр., 207 - ООО "РЕГИОН"

Дзержинского пр., 213А - ООО "РЕГИОН"

Дзержинского пр., 216 - ООО "РосГосСервис"

Дзержинского пр., 217А - ООО "Босфор"

Дзержинского пр., 219 - ООО "Арсенал"

Дзержинского пр., 219А - ООО "Арсенал"

Дзержинского пр., 220/2 - ТСЖ "Афганец"

Дзержинского пр., 221 - ООО УК "Комфортная Среда"

Дзержинского пр., 223 - ООО УК "Комфортная Среда"

Дзержинского пр., 223А - ООО "Босфор"

Дзержинского пр., 224 - ООО "Пик - Комфорт"

Дзержинского пр., 226 - ООО "Пик - Комфорт"

Дзержинского пр., 228 - ООО "Пик - Комфорт"

Дзержинского пр., 230 - ООО "Пик - Комфорт"

Дзержинского пр., 231 - ООО "РосГосСервис"

Дзержинского пр., 232 - ООО "КЖУ"

Дзержинского пр., 234 - ООО "КЖУ"

Дзержинского пр., 238 - ООО УК "Малая Земля"

Дзержинского пр., 240 - ООО УК "Малая Земля"

Дзержинского пр., 244 корпус 10 - УК "Золотой берг"

Дзержинского пр., 244 корпус 11 - УК "Золотой берг"

Дзержинского пр., 244 корпус 5 - УК "Золотой берг"

Дзержинского пр., 244 корпус 6 - УК "Золотой берг"

Дзержинского пр., 244 корпус 7 - УК "Золотой берг"

Дзержинского пр., 244 корпус 8 - УК "Золотой берг"

Дзержинского пр., 244 корпус 9 - УК "Золотой берг"

Днепровский пер., 11 - ООО УК "Комфортная Среда"

Днепровский пер., 3 - ООО "УК "Цемесская бухта"

Днепровский пер., 4 корпус 10 - ООО "Атмосфера"

Днепровский пер., 4 корпус 13 - ООО "Атмосфера"

Днепровский пер., 4 корпус 14 - ООО "Атмосфера"

Днепровский пер., 4 корпус 4 - ООО "Атмосфера"

Днепровский пер., 4 корпус 9 - ООО "Атмосфера"

Днепровский пер., 5 - ООО "АРГУМЕНТ"

Днепровский пер., 7 - ООО УК "Комфортная Среда"

Дружный пер., 1, Мысхако - ООО "РосГосСервис"

Дружный пер., 11, Мысхако - ООО "Оплот"

Екатерининская, 12, Цемдолина - ООО "УК "ВРЕМЯ"

Екатерининская, 18, Цемдолина - ООО "РосГосСервис"

Екатерининская, 2, Цемдолина - ООО "ДОМ - КОМ"

Ермацкий пер., 12 - ООО УК "Альтернатива"

Железнодорожная, 1 - ООО "Атмосфера"

Жуковского, 28 - ООО "Атмосфера"

Жуковского, 30 - ООО "Атмосфера"

Жуковского, 32 - ООО "Атмосфера"

Заводская, 14, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Заводская, 14А, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Заводская, 16, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Заводская, 18, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Заводская, 20, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Заводская, 20А, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Заводская, 22А, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Заводская, 24, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Заводская, 26, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Звонкий пер., 15, Цемдолина - ООО "УК "ВРЕМЯ"

Звонкий пер., 2, Цемдолина - ООО "УК "ВРЕМЯ"

Звонкий пер., 29, Цемдолина - ООО "РосГосСервис"

Звонкий пер., 3, Цемдолина - ООО "УК "ВРЕМЯ"

Звонкий пер., 9А, Цемдолина - ООО "УК "ВРЕМЯ"

Звонкий пер., 9Б, Цемдолина - ООО "УК "ВРЕМЯ"

Золотаревского, 10 - ООО УК "СИТИ - СТАР"

Золотаревского, 12 - ООО "РосГосСервис"

Золотаревского, 8 - ООО УК "СИТИ - СТАР"

Золотаревского, 8А - ООО "Жемчужина Мысхако"

Изумрудная, 2, Мысхако - ООО "УК "РАДА"

Изумрудная, 6, Мысхако - ООО "УК "РАДА"

им. Циолковского, 3/1, Краснодар - ООО "УК АЛЬВИС"

Имени Алексея Матвейкина, 4 - ООО "УКЦ"

Имени Владимира Кайды, 4, Мысхако - ООО "Жемчужина Мысхако"

Имени Сергея Борзенко, 2, Мысхако - ООО "ДОМ - КОМ"

Индустриальная, 1 корпус 1 - ООО "Атмосфера"

Индустриальная, 1 корпус 2 - ООО "Атмосфера"

Индустриальная, 1 корпус 3 - ООО "Атмосфера"

Индустриальная, 1 корпус 4 - ООО "Атмосфера"

Индустриальная, 1 корпус 5 - ООО "Атмосфера"

Индустриальная, 1 корпус 6 - ООО УК "Лавр"

Индустриальная, 5 - ООО "Атмосфера"

Индустриальная, 5А, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Индустриальная, 6 - ООО "Атмосфера"

Индустриальная, 7 - ООО "Атмосфера"

Индустриальная, 9, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Индустриальная, 9а, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Исаева, 1 - ООО "УК "НОВОСИТИ"

Исаева, 13 - ООО "РЕГИОН"

Исаева, 23 - ООО "Атмосфера"

Исаева, 38 - ООО "Атмосфера"

Карамзина, 20 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Карамзина, 27А - ООО "УК "РАДА"

Карамзина, 43 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Карамзина, 45 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Карла Маркса, 13 - ООО "ЖЭК"

Карла Маркса, 17 - ООО "ЮгНовоСервис"

Карла Маркса, 44 - ООО "Атмосфера"

Карла Маркса, 49 - ООО УК "Лавр"

Карла Маркса, 51 - ООО "Атмосфера"

Карла Маркса, 8 - ООО "Атмосфера"

Кипарисовая, 2, Цемдолина - ООО "Ковчег"

Кипарисовая, 4, Цемдолина - ООО "Ковчег"

Кипарисовая, 6, Цемдолина - ООО "Ковчег"

Кирова, 4 - ООО "Атмосфера"

Кирова, 7 - ООО "Оплот"

Козлова, 13 - ООО "Атмосфера"

Козлова, 76 корпус 3 - ООО "УК "ПОМОЩНИК - СЕРВИС"

Кольцовская, 35 - ООО "КЖУ"

Коммунальная, 9, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Коммунистическая, 4А - ООО "РосГосСервис"

Коммунистическая, 5, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Комсомольская, 22 - ООО "Атмосфера"

Комсомольский пер., 11/13, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Конституции, 15 - ООО "РосГосСервис"

Конституции, 19А - ООО "Атмосфера"

Конституции, 19Б - ООО "Атмосфера"

Конституции, 22 - ООО УК "Альтернатива"

Конституции, 33 - ООО "Атмосфера"

Конституции, 8 - ООО "Оплот"

Корницкого, 22 - ООО УК "Лавр"

Котанова, 1 - ООО "УКЦ"

Котанова, 1 корпус 1 - ООО УК "Радуга Новороссийск"

Котанова, 30 - ООО "РосГосСервис"

Котанова, 40 - ООО "РосГосСервис"

Котанова, 7 - ООО "УК "МКД"

Котанова, 7 корпус 1 - ООО "УК "МКД"

Котанова, 7 корпус 2 - ООО "УК "МКД"

Котанова, 7 корпус 3 - ООО "УК "МКД"

Котовского, 4 - ООО "Оплот"

Красина, 29 - ООО "НОВЫЙ ГОРОД"

Красина, 53 корпус 1, Цемдолина - ООО "УК "КРАСИНА"

Красина, 53, Цемдолина - ООО "УК "КРАСИНА"

Красноармейская, 1, Раевская - ООО "Атмосфера"

Красноармейская, 11А - ООО "Атмосфера"

Краснознаменный пер., 10 - ООО "УО Мастер"

Краснознаменный пер., 4 - ООО "УО Мастер"

Краснознаменный пер., 8 - ООО "АРГУМЕНТ"

Куникова, 1 - ООО УК "Лавр"

Куникова, 20А - ООО "РЕГИОН"

Куникова, 21 - ООО УК "Цель - л"

Куникова, 3 - ООО "Атмосфера"

Куникова, 34 - ООО УК "ДОМ"

Куникова, 40 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Куникова, 42 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Куникова, 5 - ООО УК "Лавр"

Куникова, 50 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Куникова, 52 А - ТСЖ "Монолит - 2000"

Куникова, 64 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Куникова, 66 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Куникова, 94 - ООО УК "Альтернатива"

Кутузовская, 115 - ООО "Атмосфера"

Кутузовская, 117 - ООО "УК "ВРЕМЯ"

Леженина, 90 - ООО "Атмосфера"

Лейтенанта Шмидта, 1 - ООО "Атмосфера"

Лейтенанта Шмидта, 11 - ООО "Атмосфера"

Лейтенанта Шмидта, 17 - ООО "УК "Цемесская бухта"

Лейтенанта Шмидта, 27а - ООО "Атмосфера"

Лейтенанта Шмидта, 3 - ООО "Атмосфера"

Лейтенанта Шмидта, 38/40 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Лейтенанта Шмидта, 39 - ООО "ЖЭК"

Лейтенанта Шмидта, 5 - ООО "Атмосфера"

Ленина пр-кт, 13 - ТСЖ "Рассвет"

Ленина пр-кт, 19 - ТСЖ №2

Ленина пр-кт, 28 - ООО "РосГосСервис"

Ленина пр-кт, 35 - ООО "Новая жилищная стратегия"

Ленина пр-кт, 43 - ООО УК "Комфортная Среда"

Ленина пр-кт, 45 - ООО УК "Радуга Новороссийск"

Ленина пр-кт, 47 - ООО "Новая жилищная стратегия"

Ленина пр-кт, 47А - ООО "РЕГИОН"

Ленина пр-кт, 51 - ООО "Новая жилищная стратегия"

Ленина пр-кт, 52 - ООО УК "Малая Земля"

Ленина пр-кт, 52А - ООО УК "Малая Земля"

Ленина пр-кт, 53 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Ленина пр-кт, 55 - ООО УК "СИТИ - СТАР"

Ленина пр-кт, 59 - ООО УК "СИТИ - СТАР"

Ленина пр-кт, 65 - ООО "Новая жилищная стратегия"

Ленина пр-кт, 69 - ООО "РосГосСервис"

Ленина пр-кт, 71 - ООО "УО Мастер"

Ленина пр-кт, 87 - ООО "РЕГИОН"

Ленина пр-кт, 91/1 - ООО "РЕГИОН"

Ленина пр-кт, 91А - ООО УК "Альтернатива"

Ленина пр-кт, 95Б корпус 1 - ООО "Новороссийский ЖЭК"

Ленина пр-кт, 95Б корпус 2 - ООО "Новороссийский ЖЭК"

Ленина пр-кт, 95Г - ООО "Новороссийский ЖЭК"

Ленина пр-кт, 95Д - ООО "Новороссийский ЖЭК"

Ленина пр-кт, 95И - ООО "Новороссийский ЖЭК"

Ленина, 10, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Ленина, 11, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Ленина, 14, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Ленина, 18, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Ленина, 2, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Ленина, 24, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Ленина, 30, Верхнебаканский - ООО "СТРОЙЭКОСЕРВИС"

Ленина, 4, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Ленина, 5, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Ленина, 6, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Ленина, 7, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Ленина, 8, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Лермонтова, 1 - ООО "Атмосфера"

Лермонтова, 10 - ООО "Атмосфера"

Лермонтова, 12 - ООО "Атмосфера"

Лермонтова, 14 - ООО "Атмосфера"

Лермонтова, 2 - ООО "Атмосфера"

Лермонтова, 3 - ООО "Атмосфера"

Лермонтова, 4 - ООО "Атмосфера"

Лермонтова, 5 - ООО "Атмосфера"

Лермонтова, 6 - ООО "Атмосфера"

Лермонтова, 8 - ООО "Атмосфера"

Луначарского, 11 - ООО "Атмосфера"

Луначарского, 11, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Луначарского, 13 - ООО "Атмосфера"

Луначарского, 15 - ООО "Атмосфера"

Луначарского, 17 - ООО "Атмосфера"

Луначарского, 2, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Луначарского, 5 - ООО "Атмосфера"

Луначарского, 5А - ООО "Атмосфера"

Луначарского, 7 - ООО "Атмосфера"

Луначарского, 9 - ООО "Атмосфера"

Любимый пер., 1, Мысхако - ООО "Новая жилищная стратегия"

Любимый пер., 10, Мысхако - ООО "ЮгНовоСервис"

Любимый пер., 12, Мысхако - ООО "Жемчужина Мысхако"

Любимый пер., 14, Мысхако - ООО "Новая жилищная стратегия"

Любимый пер., 19, Мысхако - ООО "Новая жилищная стратегия"

Любимый пер., 3, Мысхако - ООО "Новая жилищная стратегия"

Майская, 21, Большие Хутора - ООО "Атмосфера"

Малоземельская, 10 - ООО "РосГосСервис"

Малоземельская, 14 - ООО УК "Альтернатива"

Малоземельская, 14а - ООО "Ковчег"

Малоземельская, 3 - ООО "РосГосСервис"

Малоземельская, 4 - ООО "РосГосСервис"

Малоземельская, 5 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Малоземельская, 6 - ООО "РосГосСервис"

Малоземельская, 7 - ООО "Новая жилищная стратегия"

Малоземельская, 8 - ООО "РосГосСервис"

Маркова, 1 - ООО "Атмосфера"

Маркова, 2 - ООО "Атмосфера"

Маркова, 3 - ООО "Оплот"

Маркова, 4 - ООО "Оплот"

Маркова, 5 - ООО "Оплот"

Маркова, 6 - ООО "Оплот"

Маркова, 7 - ООО "Оплот"

Мартовский пер., 1 корпус 2, Цемдолина - ООО "Ковчег"

Мартовский пер., 1, Цемдолина - ООО "Ковчег"

Мартовский пер., 3, Цемдолина - ООО "Ковчег"

Мартовский пер., 7, Цемдолина - ООО "Ковчег"

Матвеева, 25 корпус 1, Цемдолина - ООО "ДОМ - КОМ"

Матвеева, 25, Цемдолина - ООО "ДОМ - КОМ"

Межевая, 4 - ООО УК "Альтернатива"

Межевая, 4А - ООО "Атмосфера"

Менжинского, 12 - ООО "Атмосфера"

Менжинского, 14 - ООО "Атмосфера"

Менжинского, 14Б - ООО "Атмосфера"

Менжинского, 16 - ООО "Атмосфера"

Менжинского, 18 - ООО "Атмосфера"

Менжинского, 20/22 - ООО "Атмосфера"

Мефодиевская, 108 - ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НОВЖИЛСЕРВИС"

Микрорайон, 10, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Микрорайон, 11, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Микрорайон, 8, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Микрорайон, 9, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Мира, 12 - ООО УК "Лавр"

Мира, 14/4 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Мира, 15 - ООО УК "Альтернатива"

Мира, 16/18 - ООО УК "СИТИ - СТАР"

Мира, 20 / 22 - ООО УК "Альтернатива"

Мира, 24 - ООО "ЖЭК"

Мира, 25 - ООО УК "НЖК"

Мира, 29 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Мира, 3, Мысхако - ООО "Оплот"

Мира, 37 - ООО "РосГосСервис"

Мира, 45 - ООО УК "Комфортная Среда"

Мира, 45, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Мира, 47 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Мира, 47 - ТСЖ "Новатор"

Мира, 49 - ООО "УК "Цемесская бухта"

Мира, 54, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Мира, 56, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Мира, 58, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Михайлова, 18 - ООО "Атмосфера"

Михайлова, 4 - ООО "Атмосфера"

Михайлова, 5 - ООО "Атмосфера"

Михайлова, 8 - ООО "Атмосфера"

Мичуринский пер., 2 - ООО УК "СИТИ - СТАР"

Мичуринский пер., 4 - ООО "Новая жилищная стратегия"

Молодежная, 12 - ТСЖ "Якорь"

Молодежная, 14 - ООО "РосГосСервис"

Молодежная, 18 - ТСЖ "Лагуна"

Молодежная, 20 - ООО УК "Альтернатива"

Молодежная, 22 - ООО УК "Альтернатива"

Молодежная, 24 - ООО "ЮгНовоСервис"

Молодежная, 26 - ТСЖ "Бриз"

Молодежная, 28А - ООО "РосГосСервис"

Молодежная, 3 х. Семигорский - Население ГРЦ

Молодежная, 8А - ООО УК "Цель - л"

Мореходная, 1 - ООО УК "Цель - л"

Мореходная, 10 - ООО УК "Радуга Новороссийск"

Мореходная, 4 - ООО "МОРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

Мореходный проезд, 3 корпус 1 - ООО УК "Цель - л"

Мореходный проезд, 3 корпус 2 - ООО "Ковчег"

Мореходный проезд, 5 корпус 1 - ООО "Ковчег"

Мореходный проезд, 5 корпус 2 - ООО "Ковчег"

Московская, 9 - ООО "РЕГИОН"

Мурата Ахеджака, 16 корпус 1 - ООО "Пик - Комфорт"

Мурата Ахеджака, 16 корпус 2 - ООО "Пик - Комфорт"

Мурата Ахеджака, 18 - ООО "Пик - Комфорт"

Мурата Ахеджака, 3 - ООО "Пик - Комфорт"

Мурата Ахеджака, 3 корпус 1 - ООО "Пик - Комфорт"

Мурата Ахеджака, 4 - ООО "КЖУ"

Мурата Ахеджака, 6 - ООО "КЖУ"

Мухина, 10 х. Семигорский - Население ГРЦ

Мухина, 2 х. Семигорский - Население ГРЦ

Мухина, 4 х. Семигорский - Население ГРЦ

Мухина, 6 х. Семигорский - Население ГРЦ

Мухина, 8 х. Семигорский - Население ГРЦ

Мысхакское шоссе, 54 - ООО УК "Альтернатива"

Мысхакское шоссе, 56 - ООО "РосГосСервис"

Надежды Онайко, 6, Цемдолина - ООО "УК "ВРЕМЯ"

Никитинская, 9 - ООО "Атмосфера"

Новая, 11, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Новая, 13, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Новая, 17, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Новая, 2, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Новая, 21, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Новая, 27, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Новая, 29, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Новая, 4, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Новая, 6, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Новороссийская, 20, Мысхако - ООО "УО Наш Дом"

Новороссийская, 9, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Новороссийских Партизан, 10 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Новороссийское шоссе, 1, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Новороссийское шоссе, 10, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Новороссийское шоссе, 14, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Новороссийское шоссе, 2, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Новороссийское шоссе, 4, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Новороссийское шоссе, 8, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Новороссийской Республики, 1 - ООО УК "НЖК"

Новороссийской Республики, 28 - ООО "РЕГИОН"

Новороссийской Республики, 3 - ООО "УК "Цемесская бухта"

Новороссийской Республики, 33 - ООО "Атмосфера"

Новороссийской Республики, 39 - ООО "Атмосфера"

Новороссийской Республики, 41а - ООО "Атмосфера"

Новороссийской Республики, 54 - ООО "Оплот"

Новороссийской Республики, 54а - ООО "Атмосфера"

Новороссийской Республики, 56 - ООО "Атмосфера"

Объездная, 2, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Овражная, 35, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"

Овражная, 37, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"

Октябрьская, 1 корпус 3 - ООО УК "Радуга Новороссийск"

Октябрьская, 20А - ООО "Атмосфера"

Октябрьская, 3, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Октябрьская, 5, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Октябрьская, 9, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Островского, 1, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Островского, 3, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Островского, 4, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Островского, 5, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Островского, 6, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Парк А, 702 - ООО "Атмосфера"

Парк А, 703 - ООО "Атмосфера"

Парк А, 704 - ООО "Атмосфера"

Парк А, 705 - ООО "Атмосфера"

Парк А, 706 - ООО "Атмосфера"

Парк А, 707 - ООО "Атмосфера"

Парк А, 707А - ООО "Атмосфера"

Парк А, 708 - ООО "Атмосфера"

Парк А, 708а - ООО "Атмосфера"

Парк А, 710 - ООО "Атмосфера"

Парк Б, 2 - ООО "Атмосфера"

Парк Б, 23А - ООО "Атмосфера"

Парк Б, 24 - ООО "Атмосфера"

Парк Б, 27 - ООО "Атмосфера"

Парк Б, 28 - ООО "Атмосфера"

Парк Б, 29 - ООО "Атмосфера"

Парк Б, 3 - ООО "Атмосфера"

Парк Б, 30 - ООО "Атмосфера"

Парк Б, 35 - ООО "Атмосфера"

Парк Б, 36 - ООО "Атмосфера"

Парк Б, 4 - ООО "Атмосфера"

Парк Б, 88Б - ООО "Атмосфера"

Парк Б, 88Д - ООО "Атмосфера"

Парковая, 18А корпус 1, Мысхако - ООО УК "Альтернатива"

Парковая, 18А корпус 2, Мысхако - ООО УК "Альтернатива"

Парковая, 18А корпус 3, Мысхако - ООО УК "Альтернатива"

Парковая, 20, Мысхако - ООО УК "Альтернатива"

Парковая, 22, Мысхако - ООО УК "Альтернатива"

Парковая, 32 корпус 1, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 100, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 101, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 102, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 103, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 104, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 105, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 106, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 107, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 108, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 109, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 11, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 110, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 12, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 13, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 14, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 15, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 16, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 17, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 18, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 19, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 2, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 20, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 21, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 23, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 24, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 25, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 26, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 27, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 28, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 29, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 3, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 30, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 31, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 32, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 33, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 34, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 35, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 36, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 37, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 38, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 39, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 4, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 40, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 42, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 43, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 44, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 45, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 46, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 47, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 48, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 49, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 5, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 50, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 51, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 52, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 53, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 54, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 55, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 56, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 57, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 58, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 59, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 6, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 60, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 61, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 62, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 63, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 64, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 65, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 66, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 67, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 68, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 69, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 7, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 70, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 71, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 72, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 73, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 74, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 75, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 77, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 78, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 79, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 8, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 81, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 82, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 83, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 84, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 85, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 86, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 87, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 88, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 89, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 9, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 90, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 91, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 92, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 93, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 94, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 95, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 96, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 97, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 98, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парковая, 32 корпус 99, Цемдолина - ООО "УК "ПАРКОВАЯ"

Парусная, 10 корпус 2, Краснодар - ООО "УК "ПИОНЕР"

Пархоменко, 35 - ООО "Атмосфера"

Пархоменко, 37 - ООО "Атмосфера"

Пенайская, 10 - ООО "Оплот"

Пенайская, 12 - ООО "Атмосфера"

Пенайская, 14 - ООО "Атмосфера"

Пенайская, 16 - ООО "Атмосфера"

Пенайская, 5 - ООО "Атмосфера"

Пенайская, 7 - ООО "Атмосфера"

Пенайская, 8 - ООО "Атмосфера"

Пенайская, 9 - ООО "Атмосфера"

Первомайская, 11 - ООО УК "Альтернатива"

Первомайская, 3б - ООО "УК "Цемесская бухта"

Первомайская, 5 - ООО "РЕГИОН"

Первомайская, 7 - ООО "Атмосфера"

Пионерская, 12 - ООО "РосГосСервис"

Пионерская, 15 - ТСЖ "Медик "

Пионерская, 17 - ТСЖ №22

Пионерская, 18 - ООО "Пик - Комфорт"

Пионерская, 19 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Пионерская, 21 - ООО УК "Цель - л"

Пионерская, 21а - ООО УК "СИТИ - СТАР"

Пионерская, 21а корпус 1 - ООО УК "Альтернатива"

Пионерская, 21б - ООО УК "Цель - л"

Пионерская, 23 - ООО "ЖЭК"

Пионерская, 23а - ООО "ЖЭК"

Пионерская, 23А корпус 2 - ООО "ЖЭК"

Пионерская, 27 - ООО УК "СИТИ - СТАР"

Пионерская, 43 - ООО "Пик - Комфорт"

Пионерская, 45 - ООО "Пик - Комфорт"

Пионерская, 9 - ООО "Оплот"

Победы, 17б - ООО "Атмосфера"

Победы, 19 - ООО "РЕСТОРАН "ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ"

Победы, 22 - ООО "РЕСТОРАН "ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ"

Победы, 23 - ООО "РЕСТОРАН "ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ"

Победы, 25 - ООО "РЕСТОРАН "ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ"

Победы, 38а - ООО "Атмосфера"

Портовая, 19 - ООО УК "НОРД ОСТ"

Прибойный пер., 48 - ООО "МОРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

Привокзальная, 1, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Пролетарская, 10 - ООО "Атмосфера"

Пролетарская, 11 - ООО "Атмосфера"

Пролетарская, 14 - ООО "Атмосфера"

Пролетарская, 16 - ООО "Атмосфера"

Пролетарская, 18 - ООО "Атмосфера"

Пролетарская, 2 - ООО "Оплот"

Пролетарская, 3 - ООО "Атмосфера"

Пролетарская, 6 - ООО "Атмосфера"

Промышленная, 1, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Промышленная, 3, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Промышленная, 32, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Промышленная, 6, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Профсоюзная, 20А - ООО "Атмосфера"

Профсоюзная, 22А - ООО "Атмосфера"

Пугачевский пер., 19 - ООО "Атмосфера"

Пушкинская, 2 - ООО "Атмосфера"

Пушкинская, 3 - ООО "Атмосфера"

Пушкинская, 9 - ООО "Атмосфера"

Революции 1905 года, 21 - ООО "Новая жилищная стратегия"

Революции 1905 года, 29 - ООО "Атмосфера"

Революции 1905 года, 35 - ООО УК "Радуга Новороссийск"

Революции 1905 года, 6 - ООО УК "Альтернатива"

Робеспьера, 3 - ООО "Атмосфера"

Робеспьера, 4 - ООО "Атмосфера"

Рубина, 1 - ООО УК "СИТИ - СТАР"

Рубина, 23 - ООО "Атмосфера"

Рубина, 3 - ООО УК "СИТИ - СТАР"

Ручейная, 29 - ООО УК "Радуга Новороссийск"

Рябиновая, 15 корпус 1, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"

Рябиновая, 15 корпус 2, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"

Рябиновая, 15 корпус 3, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"

Рябиновая, 15 корпус 4, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"

Рябиновая, 15 корпус 5, Цемдолина - ООО "ЖК "Молодежный"

Сакко и Ванцетти, 11а - ООО "УК "Цемесская бухта"

Сакко и Ванцетти, 12 - ООО "Атмосфера"

Сакко и Ванцетти, 14 - ООО "Атмосфера"

Сакко и Ванцетти, 21 - ООО "Атмосфера"

Сакко и Ванцетти, 22 - ООО "УК "Цемесская бухта"

Сакко и Ванцетти, 28 корпус 5 - ООО "Атмосфера"

Сакко и Ванцетти, 28 корпус 6 - ООО "Атмосфера"

Сакко и Ванцетти, 28 корпус 7 - ООО "Атмосфера"

Сакко и Ванцетти, 29 - ООО "Атмосфера"

Сакко и Ванцетти, 32 - ООО "Атмосфера"

Сакко и Ванцетти, 36 - ООО "Атмосфера"

Сакко и Ванцетти, 40 - ООО "Атмосфера"

Сакко и Ванцетти, 6/8 - ООО "Оплот"

Свердлова, 16 - ООО УК "СИТИ - СТАР"

Свердлова, 16А - ООО УК "СИТИ - СТАР"

Свердлова, 16Б - ООО "РЕГИОН"

Свердлова, 42 - ООО "ЖЭК"

Светлый пер., 7 - ООО "Атмосфера"

Свободы, 30 А, с. Цемдолина - ТСЖ "ТСЖ Свободы"

Свободы, 40 - ООО "Атмосфера"

Серебрякова наб., 17 - ООО "ЖЭК"

Серебрякова наб., 29в - ООО "УК "НОВОСИТИ"

Серебрякова наб., 39 - ООО "Атмосфера"

Серебрякова наб., 43 - ООО "СТРОЙСЕРВИС"

Серебрякова наб., 49 - ООО УК "Радуга Новороссийск"

Серебрякова наб., 53А - ООО "РосГосСервис"

Серебрякова наб., 55А - ООО "Атмосфера"

Серебрякова наб., 59 - ООО "СТРОЙСЕРВИС"

Серебрякова наб., 61а - ООО "ЖЭК"

Серебрякова наб., 79б - ООО "Арсенал"

Серова, 17 - ООО "ЮгНовоСервис"

Сипягина, 22 - ООО "Оплот"

Снайпера Рубахо, 12 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Снайпера Рубахо, 2 - ООО "Атмосфера"

Снайпера Рубахо, 23 - ООО "Кубанская Управляющая Компания"

Снайпера Рубахо, 3 - ООО "Атмосфера"

Снайпера Рубахо, 6 - ООО "Атмосфера"

Снайпера Рубахо, 8 - ООО "Атмосфера"

Снайпера Рубахо, 9 - ООО "Атмосфера"

Советов, 44А -

Советов, 58 - ООО "Новая жилищная стратегия"

Советов, 70 - ООО "Атмосфера"

Советов, 72 - ООО "Атмосфера"

Соколова, 15, Мысхако - ООО "ДОМ - КОМ"

Соколова, 17, Мысхако - ООО "ДОМ - КОМ"

Соколова, 7, Мысхако - ООО "Новая жилищная стратегия"

Соколова, 9, Мысхако - ООО "Новая жилищная стратегия"

Стадионная, 4, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Стадионная, 4А, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Стадионная, 6, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Стадионная, 6А, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Староцемесский пер., 16 корпус 1, Цемдолина - ООО "УК "ВРЕМЯ"

Староцемесский пер., 16, Цемдолина - ООО "УК "ВРЕМЯ"

Староцемесский пер., 18, Цемдолина - ООО "УК "ВРЕМЯ"

Староцемесский пер., 20, Цемдолина - ООО "УК "ВРЕМЯ"

Степана Разина, 16 - ООО "Атмосфера"

Суворовская, 1 - ООО "РосГосСервис"

Суворовская, 10 - ООО "Атмосфера"

Суворовская, 11 - ООО "Атмосфера"

Суворовская, 12 - ООО "Атмосфера"

Суворовская, 14 - ООО "Атмосфера"

Суворовская, 16 - ООО "Атмосфера"

Суворовская, 17 - ООО "Атмосфера"

Суворовская, 18 - ООО "Атмосфера"

Суворовская, 20 - ООО "Атмосфера"

Суворовская, 2Б - ООО "РосГосСервис"

Суворовская, 3 - ООО "Атмосфера"

Суворовская, 31 - ООО "Атмосфера"

Суворовская, 32А - ООО "Жемчужина Мысхако"

Суворовская, 33 - ООО "Атмосфера"

Суворовская, 34В - ООО УК "НОРД ОСТ"

Суворовская, 35 - ООО "Атмосфера"

Суворовская, 4 - ООО "Оплот"

Суворовская, 51 - ООО "Атмосфера"

Суворовская, 53 - ООО "Атмосфера"

Суворовская, 55 - ООО "Атмосфера"

Суворовская, 57 - ООО "Атмосфера"

Суворовская, 59 - ООО "Атмосфера"

Суворовская, 6 - ООО "Оплот"

Суворовская, 69 - ООО "УО Наш Дом"

Суворовская, 7 - ООО "Атмосфера"

Суворовская, 71 - ООО "УО Наш Дом"

Суворовская, 77 - ООО УК "Малая Земля"

Суворовская, 79 - ООО УК "Малая Земля"

Суворовская, 8 - ООО "Оплот"

Суворовская, 9 - ООО "Атмосфера"

Суджукская, 45 - ООО "МОРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

Сухумское ш., 1 - ООО "Атмосфера"

Сухумское ш., 100 - ООО "Атмосфера"

Сухумское ш., 102 - ООО "Атмосфера"

Сухумское ш., 108а - ООО "Атмосфера"

Сухумское ш., 74 - ООО "Оплот"

Сухумское ш., 86 - ООО "Оплот"

Сухумское ш., 88 - ООО "Оплот"

Сухумское ш., 94 - ООО "Атмосфера"

Сухумское ш., 98 - ООО "Атмосфера"

Счастливый пер., 26, Мысхако - ООО "РосГосСервис"

тер.. Автодорога Юровка - Раевская - Новороссийск, 22 - й км, 1 корпус 1 - ООО УК "Комфортная Среда"

тер.. Автодорога Юровка - Раевская - Новороссийск, 22 - й км, 1 корпус 2 - ООО УК "Комфортная Среда"

тер.. Автодорога Юровка - Раевская - Новороссийск, 22 - й км, 1 корпус 3 - ООО УК "Комфортная Среда"

Титан, 1, Верхнебаканский - ООО "Оплот"

Титан, 10, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Титан, 11, Верхнебаканский - ООО "Оплот"

Титан, 14, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Титан, 15, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Титан, 16, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Титан, 17, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Титан, 18, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Титан, 19, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Титан, 2, Верхнебаканский - ООО "Оплот"

Титан, 20, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Титан, 21, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Титан, 23, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Титан, 3, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Титан, 4, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Титан, 5, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Титан, 6, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Титан, 7, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Титан, 8, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Титан, 9, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Титановская, 22, Верхнебаканский - ООО "Атмосфера"

Тихоступа, 11 - ООО "Атмосфера"

Тихоступа, 13 - ООО "Оплот"

Тихоступа, 14 - ООО "Атмосфера"

Тихоступа, 15 - ООО "Атмосфера"

Тихоступа, 16 - ООО "Атмосфера"

Тихоступа, 17 - ООО "Атмосфера"

Тихоступа, 18 - ООО "Оплот"

Тихоступа, 20 - ООО "Оплот"

Тихоступа, 4 - ООО "Оплот"

Тихоступа, 5 - ООО "Атмосфера"

Тихоступа, 5А - ООО "Оплот"

Тихоступа, 6 - ООО "Атмосфера"

Тихоступа, 7 - ООО "Оплот"

Тихоступа, 8 - ООО "Оплот"

Тихоступа, 9 - ООО "Атмосфера"

Тобольская, 7 А - ООО "РЕПИНО"

Толстого, 13, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Толстого, 15 - ООО "Атмосфера"

Толстого, 15, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Толстого, 31 - ООО УК "НЖК"

Тополиный пер., 3, Мысхако - ООО "УК "РАДА"

Труда, 9, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Удалова, 10 - ООО УК "Кутузовская"

Удалова, 10 корпус 1 - ООО УК "Кутузовская"

Удалова, 5 - ООО "УКЦ"

Удалова, 7 - ООО "УКЦ"

Фисанова, 11 - ООО "Атмосфера"

Фисанова, 13 - ООО "Атмосфера"

Фисанова, 25 - ООО "Атмосфера"

Фисанова, 62 - ООО "Атмосфера"

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Хворостянского, 13Б - ООО УК "Цель - л"

Хворостянского, 21 - ООО "Жемчужина Мысхако"

Хворостянского, 25 - ООО УК "Кутузовская"

Хворостянского, 25 корпус 1 - ООО УК "Кутузовская"

Хворостянского, 25 корпус 2 - ООО УК "Кутузовская"

Хворостянского, 3 - ТСЖ "Педагог"

Хворостянского, 7 - ООО УК "СИТИ - СТАР"

Цедрика, 36 - ООО "Атмосфера"

Цемзавод Пролетарий, 203 - ООО "Оплот"

Цемзавод Пролетарий, 206 - ООО "Оплот"

Цемзавод Пролетарий, 207 - ООО "Оплот"

Цемзавод Пролетарий, 208 - ООО "Оплот"

Цемзавод Пролетарий, 210 - ООО "Оплот"

Цемзавод Пролетарий, 211 - ООО "Оплот"

Цемзавод Пролетарий, 212 - ООО "Оплот"

Циолковского, 7 - ООО "РЕГИОН"

Чайковского, 10А - ООО "ЛАЙТХАУС"

Чайковского, 12А - ООО "Атмосфера"

Чайковского, 12Б - ООО "Атмосфера"

Чайковского, 12В - ООО "Атмосфера"

Чайковского, 12Г - ООО "Атмосфера"

Чайковского, 67А - ООО "Атмосфера"

Челюскинцев, 24 - ООО "МОРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

Челюскинцев, 26 - ООО "Атмосфера"

Челюскинцев, 47 - ООО УК "Альтернатива"

Черняховского, 10/12 - ООО "Оплот"

Черняховского, 17 - ТСН "КАСКАД"

Черняховского, 19 - ТСН "КАСКАД"

Черняховского, 21 - ТСН "КАСКАД"

Черняховского, 3 - ООО "СТРОЙСЕРВИС"

Черняховского, 4 - ООО "Атмосфера"

Черняховского, 6 - ООО "Атмосфера"

Чехова, 20 - ТСЖ №19

Чехова, 2А, Абрау-Дюрсо - ООО "Атмосфера"

Шаумяна, 13 - ООО "Атмосфера"

Шаумяна, 16 - ООО "Оплот"

Шаумяна, 18 - ООО "Оплот"

Шаумяна, 24 - ООО "Атмосфера"

Шаумяна, 34 - ООО "Атмосфера"

Шаумяна, 37 - ООО "Атмосфера"

Шаумяна, 40 - ООО "Оплот"

Шаумяна, 7 - ООО "Оплот"

Шаумяна, 8 - ООО "Атмосфера"

Шевченко, 22 - ООО "УК "НОВОСИТИ"

Шевченко, 24 - ООО "УК "НОВОСИТИ"

Шевченко, 4 - ООО "Атмосфера"

Шевченко, 55 - ООО "РЕГИОН"

Шиллеровская, 7 - ООО "РЕГИОН"

Школьная, 11, Мысхако - ООО "РосГосСервис"

Школьная, 13, Мысхако - ООО "РосГосСервис"

Шоссейная, 14Е корпус 1, Мысхако - ООО "Жемчужина Мысхако"

Шоссейная, 14Е корпус 2, Мысхако - ООО "Жемчужина Мысхако"

Шоссейная, 1А, Мысхако - ООО "РосГосСервис"

Шоссейная, 23, Мысхако - ООО "Жемчужина Мысхако"

Шоссейная, 27 корпус 1, Мысхако - ООО "Жемчужина Мысхако"

Шоссейная, 27 корпус 2, Мысхако - ООО "Жемчужина Мысхако"

Шоссейная, 29, Мысхако - ООО "УК "РАДА"

Шоссейная, 37, Мысхако - ООО "УК "РАДА"

Щелевая, 15 - ООО "Атмосфера"

Щелевая, 4 - ООО "Атмосфера"

Щорса, 3 - ООО "УК "Август"

Элеваторная, 11 - ООО "Атмосфера"

Элеваторная, 13 - ООО "Атмосфера"

Элеваторная, 24 - ООО "Атмосфера"

Элеваторная, 45 - ООО "Оплот"

Элеваторная, 57/61 - ООО "Атмосфера"

Элеваторная, 63 - ООО "Атмосфера"

Элеваторная, 65 - ООО "Атмосфера"

Элеваторная, 7 - ООО "Атмосфера"

Элеваторная, 71 - ООО "Атмосфера"

Элеваторная, 9 - ООО "Атмосфера"

Энгельса, 35 - ООО "Оплот"

Энгельса, 35А - ООО "Атмосфера"

Энгельса, 39 - ООО "Атмосфера"

Энгельса, 41 - ООО "Атмосфера"

Энгельса, 51 - ТСЖ №1

Энгельса, 63 - ООО "Оплот"

Энгельса, 69А - ООО "Атмосфера"

Энгельса, 69Б - ООО "Атмосфера"

Энгельса, 70 - ООО "Атмосфера"

Энгельса, 72 - ООО "Атмосфера"

Энгельса, 79 - ООО "УО Наш Дом"

Энгельса, 82 - ООО "РЕГИОН"

Энгельса, 91 - ООО "Атмосфера"

Энгельса, 93 - ООО УК "ПРИЧАЛ"

Энгельса, 95 - ООО "РЕГИОН"

Южная, 10А - ООО УК "Цемесская бухта"

Южная, 11 - ООО "Пик - Комфорт"

Южная, 13 - ООО "Пик - Комфорт"

Южная, 14 - ООО УК "Лавр"

Южная, 15 - ООО "Пик - Комфорт"

Южная, 17 - ООО "Пик - Комфорт"

Южная, 19 - ООО "КЖУ"

Южная, 21 - ООО "Пик - Комфорт"

Южная, 23 - ООО "Пик - Комфорт"

Южная, 25 - ООО "Пик - Комфорт"

Южная, 27 - ООО "Пик - Комфорт"

Южная, 29 - ООО "Пик - Комфорт"

Южная, 5 - ООО "Пик - Комфорт"

Южная, 6 - ООО "Пик - Комфорт"

Южная, 7 - ООО "Пик - Комфорт"

Южная, 9 - ООО "КЖУ"

Ярославская, 113 корпус 1, Краснодар - ООО "УК "ПИОНЕР"

Ярославская, 113, Краснодар - ООО "УК "ПИОНЕР"

Ясельная, 6, Гайдук - ООО "Атмосфера"

Ясельный пер., 12А - ООО "Атмосфера"

*указаны адреса МКД и муниципальные учреждения, которые не обратились в Новороссийские тепловые сети за проверкой готовности к зиме, либо где работы были проведены не в полном соответствии с правилами, по данным на 18 сентября 2023 год.