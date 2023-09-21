Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

СК проводит проверку после гибели супругов при пожаре в Туапсе. Их дочь смогла спастись, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, пожар произошел ночью 20 сентября в поселке Новомихайловском. Огонь охватил частный дом на улице Кавказской. Соседи, заметив возгорание, вызвали спасателей.

«Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали горение. После этого в доме были обнаружены тела 58-летних супругов», – сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

Их 24-летняя дочь смогла самостоятельно выйти из горящего дома. Предварительной причиной пожара называют неисправность электропроводки.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», – добавили в пресс-службе СУ СКР по региону.